男生也能穿「吊帶褲」！與3款上衣混合　搭出日系型男魅力

每天外出前總是翻箱倒櫃不知道要穿什麼嗎？不妨將衣櫃裡塵封許久的「吊帶褲」重新拿出來搭配，為造型營造經典與休閒的混搭氣息，吊帶褲向來是街頭不敗的時尚單品，運用不同穿搭方式便能連結多變的風格表現，而冬季又該如何展現理想的吊帶褲 Look 呢？一起跟著日本男子運用以下 3 款上衣混合，使日常輕鬆突顯出日系印象。

▲ 經典必備的吊帶褲想知道本季該如何搭配嗎？ （圖／翻攝自wear.jp）

▲ 跟著日本男子以 3 款單品營造日系混搭風。（圖／翻攝自wear.jp）

吊帶褲 + 大學 TEE

冬季造型怎能少了一件大學 TEE ？尤其懶得想搭配的時候，大學 TEE 不僅百搭又實穿，即使是穿搭新手也能快速呈現聚焦風格，選搭吊帶褲與大學 TEE ，可以能讓休閒感更加倍之外，再加上一頂毛帽同時提升暖度兼具的迷人層次。

▲ 冬季不可或缺的大學 TEE 屬於百搭實穿的單品。（圖／翻攝自wear.jp）

▲ 選搭吊帶褲與大學 TEE 讓休閒度更加提升。（圖／翻攝自wear.jp）

吊帶褲 + 連帽上衣

連帽上衣長久以來都是街頭潮流人士的最愛，帶有帽子的剪裁能瞬間點亮整體焦點，平時經常將連帽上衣與牛仔褲、工裝褲搭配，本季推薦換上吊帶褲打造不一樣的衣著樣貌，另外也可以結合不同材質的吊帶褲混搭，例如皮革、燈芯絨等為造型傳達專屬的時髦個性。

▲ 以連帽上衣搭配吊帶褲傳達街頭氣息。（圖／翻攝自wear.jp）

▲ 透過不同材質吊帶褲搭配，如皮革、燈芯絨打造專屬時髦個性。（圖／翻攝自wear.jp）

吊帶褲 + 防風外套

如果覺得大學 TEE 或連帽上衣無法滿足想搭配的心的話，嘗試在穿搭時加入外套，像是防風外套與吊帶褲的穿搭方式，再戴上一頂登山帽輕鬆展現山系男子 Look ，或者利用與吊帶褲撞色的防風外套混搭使時尚感立即滿分。

▲ 利用吊帶褲 + 防風外套 + 登山帽展現山系男子的穿搭風格。（圖／翻攝自wear.jp）

▲ 換上和吊帶褲撞色的防風外套讓時尚感瞬間倍增。（圖／翻攝自wear.jp）

正式又不失時髦印象！以3種襯衫搭配術演繹日系約會穿搭



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