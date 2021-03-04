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巴黎時裝周／Chloé新總監首秀！　經典手提包回歸、彩色針織衫好養眼

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▲Paul Smith 。（圖／品牌提供）

▲創意總監Gabriela Hearst入主Chloé 的首場2021秋冬系列女裝大秀 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

創意總監Gabriela Hearst入主Chloé 的首場2021秋冬系列女裝大秀，已於昨晚（3日）登場，本季從材質上帶給觀眾深入影響，兼顧可持續理念，有柔軟質感的羊絨、色彩鮮豔的拼接工藝，甚至還重新演繹了Chloé Edith包，讓包款煥然一新；同一日登場的還有Paul Smith，以極具現代感的佩斯利變形蟲印花吸睛，經典圖騰百看不膩。

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 新任創意總監Gabriela Hearst首秀登場。（圖／品牌提供）

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Gabriela Hearst在牧場長大，各種彩色環保針織單品成為本季重點 。（圖／品牌提供）

去年（2020年）12月初設計師Gabriela Hearst晉升Chloé創意總監，萬眾期待的首秀於昨日登場，在Chloé創辦人Gaby Aghion一百週年誕辰之際，本季以材質為出發點，將創意總監擅長的永續與環保完美發揮。針織單品絕對是重中之重，因Gabriela從小生長在牧場，美利諾羊毛和真絲連衣裙以及再生cashmere蓬鬆的羊駝毛披風，以再生羊絨與彩色條紋創造鮮明對比，帶給人極佳的舒適體驗；Gabriela也秉持細節工藝，柔軟的大理石紋面色彩注入陶瓷鈕扣中，出現於手織與針織的服裝款式，也呈現於珠寶墜飾，同時也是包款裝飾。

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲透過頂級面料帶來舒適感，2006年首度亮相的Edith包重新進化 。（圖／品牌提供）

透過流蘇、條紋洋裝，以及融入羽絨設計的創新斗篷更是秀上矚目單品之一，側面綁起的風衣外套與合身夾克，搭配皮革與羊毛薄紗的日裝款式，剪裁版型非常精準。時尚迷最關心的包款部分，本季重新帶來Edith包，在2006年首度推出，此次保留原始設計，將回收羊絨或是回收緹花重新利用，打造迷你可愛、巨大托特包。

▲Paul Smith 。（圖／品牌提供）

▲Paul Smith 。（圖／品牌提供）

▲Paul Smith 。（圖／品牌提供）

▲Paul Smith 。（圖／品牌提供）

▲Paul Smith 極具現代感的佩斯利變形蟲呈現品牌標誌性的印花圖騰 。（圖／品牌提供）

同一日登場的Paul Smith女裝始於一系列禮服式外套，寬版風衣、雙面羊皮大衣與黑色羊毛外套皆呈現出當代樣貌，同時也是跨時代女性衣櫥裡永恆不敗的經典單品。極具現代感的佩斯利變形蟲呈現品牌標誌性的印花圖騰，花紋運用在全新合身長洋裝、套頭針織衫以及一系列托特袋與肩背包款，體現出經典且日常的穿著。

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關鍵字：

巴黎時裝周, Gabriela Hearst, Chloé, Paul Smith

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