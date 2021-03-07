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《鬼滅之刃》和菓子變飾品！裝進紫藤花木盒　夢幻指數一次噴發

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編輯／Emily　圖／翻攝自aniplexplus.com、p-bandai.jp

日本飾品品牌Q-pot.經常與卡通合作，推出做成甜點造型的聯名飾品，這次與超人氣的《鬼滅之刃》合作，將炭治郎、禰豆子…等角色的元素與日本傳統點心「和菓子」結合，做成一系列夢幻飾品，每一款造型都精緻唯美，彷彿真的可以吃，裝進有紫藤花裝飾的木盒裡，更讓粉絲們想收藏。

▲鬼滅之刃和菓子飾品。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

▲鬼滅之刃和菓子飾品。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

Q-pot.與《鬼滅之刃》的聯名中，有一系列吊飾是「和菓子」造型，共推出八種款式。他們將角色的服裝特色、花紋…融入設計中，像炭治郎和禰豆子就被做成銅鑼燒，外皮有他們的服裝花紋，內餡分別是黑芝麻和豆沙，禰豆子款還加了竹筒裝飾。善逸款做成一顆菊花造型「和菓子」，外觀是一層層從淺黃到橘色的花瓣，看起來就像善逸的頭髮。伊之助款是做成野豬造型的最中餅，裡面也夾了豆沙餡。

▲鬼滅之刃和菓子飾品。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

炎柱款做成楓葉造型，顏色如火焰一般鮮豔，水柱則是六角形、略帶透明感的羊羹，表層有義勇的羽織紋樣。胡蝶忍款是花形狀點心，上面有一隻紫色蝴蝶，栗花落香奈乎款是淺藍透明的蝴蝶。

▲鬼滅之刃和菓子飾品。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

▲鬼滅之刃和菓子飾品。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

▲鬼滅之刃和菓子飾品。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

「和菓子」系列吊飾很適合搭配「紫藤花飾品盒」一起收藏，挑選四個裝進豪華的桐木盒子裡，馬上變成高級甜點禮盒。另外還有推出巧克力造型的項鍊和耳環，黑黑的巧克力上寫了「鬼滅」等文字，配上金色裝飾看起來很質感。

▲鬼滅之刃和菓子飾品。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

▲鬼滅之刃和菓子飾品。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

除了甜點造型飾品，還有一系列做成可愛的小幽靈造型，每一隻都有著透明橢圓身體，外面加了角色的特徵、裝飾物…，讓你一眼認出是誰，一樣有炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助、炎柱、水柱、蟲柱、栗花落香奈乎這八種，禰豆子款還搭配專屬木箱，實在是太Q了。

▲鬼滅之刃和菓子飾品。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

▲鬼滅之刃和菓子飾品。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

想收集更多《鬼滅之刃》周邊的話，也可以看看日本Bandai公司推出的《鬼滅之刃》服裝小吊飾，這系列的收藏盒做成衣櫃模樣，打開裡面放了做成角色服裝造型的小吊飾，也可以拿來當項鍊。這系列有炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助…等共十五款。

▲鬼滅之刃和菓子飾品。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

▲鬼滅之刃和菓子飾品。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

▲鬼滅之刃和菓子飾品。（圖／翻攝自aniplexplus.com）

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關鍵字：

鬼滅之刃, 飾品, 吊飾, 項鍊, Q-pot

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