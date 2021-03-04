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【奧斯塔羅】想脫單！我該往什麼方向找桃花？

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戀愛這件事
大概就是大家都挺需要的事情之一

今天就和奧斯老師一起來看看
真想談段戀愛
目前該往哪個方向尋找桃花呢？

＜＜直覺選一張牌＞＞

▲桃花 。（圖／奧斯提供）

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選擇到這組牌的朋友，趕快收拾你的行囊準備出發旅行了，因為這樣的牌組多半代表的是無拘無束的旅行，甚至是桃花開遠方的涵意！所以如果你也正單身最近想認識點新對象的，奧斯建議你可以趕快和三五好友來趟旅行，最好還能各自帶朋友參加，因為你的桃花開在外地，除了有機會在外地認識到還不錯的對象之外，也有機會在旅行途中和旅伴或是好友的朋友擦出點意外火花。基本上奧斯老師建議，只有三五好友成群，跳脫你現在的現實生活環境就有機會。

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選擇到這牌牌組的朋友，文青的時間到囉！為什麼呢？因為這樣的牌組多半代表你接下來的桃花會開在一些學習的場合，可以增加知識的場所！所以奧斯建議你接下來若想結束單身的，你這陣子可以多往一些講座或是圖書館等場合走走，因為只要是能有學習機會的場所，都有機會能夠遇到還不錯的對象，而也因為這樣牌組多半代表的是正桃花，要好好把握。基本上多往學習場合會是你接下來想結束單身的好方向。

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選擇到這牌組的朋友，奧斯老師的肩膀可能要借你靠一下囉！因為這樣的牌組多半代表的是孤獨與孤寂的涵意！所以接下來的桃花運勢老實說並沒有這麼的理想，若真想結束單身或遇到好對象可能還需要時間，因此抽到這組牌的朋友，奧斯建議你這陣子多將注意力轉往其他地方，或是好好的享受一下單身生活，多和自己相處又或者是多和姐妹或兄弟聚聚也好，甚至多努力在工作上也行。因為接下來桃花運是比較不理想的狀況之下，奧斯老師不建議放過多注意力在感情上，有時過多的注意力或得失心力，也只會擾亂自己情緒而已。

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選擇到這牌組的朋友，趕快拿起電話，打給朋友問問最近有沒有什麼局可以參加啊！因為這樣的牌組多半代表的是歡樂與聚會的場所，所以接下來你的桃花多半會來自這些地方！因此如果你真想結束單身的，就趕快多跟朋友出去聚聚會，另外奧斯老師要提醒你這樣的牌組雖有桃花開在聚會或聯誼的場合，也有相當高的機會一見鍾情。但問題就是這樣的牌組卻是需要積極追求才有機會的，所以若是接下來在聚會聯誼場合遇到不錯的對象，而你也挺喜歡的，那就要多做些球給對方，好好暗示對方一下，可別待在家空等桃花上門。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅

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