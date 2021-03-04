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沛納海不怕撞錶！　帆船體碳纖維造獨一無二面盤

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▲參觀者可參與沛納海舉辦的Luna Rossa Prada Pirelli隊員準備參賽必經的獨特訓練。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

將於6日至15日登場的第36屆美洲盃帆船賽，由沛納海（Panerai）贊助的Luna Rossa Prada Pirelli船隊將挑戰上一屆衛冕冠軍阿聯酋紐西蘭隊，進行最終決賽，為讓台灣消費者更熟悉此項盛事，沛納海特別於決賽期間，在台北101購物中心舉辦挑戰活動，讓大眾體驗隊員必經的上肢訓練，同時展出5款限量錶，首曝光的LUMINOR LUNA ROSSA GMT兩地時間腕錶42毫米，錶面材質竟是船體的碳纖維！

▲▼Panerai Prada 。（圖／公關照）

▲沛納海於台北101購物中心舉辦Luna Rossa Prada Pirelli挑戰活動。（圖／沛納海提供，以下同）

▲▼Panerai Prada 。（圖／公關照）▲▼Panerai Prada 。（圖／公關照）

▲沛納海LUMINOR LUNA ROSSA GMT兩地時間腕錶42毫米，錶面材質ScafotechTM是以Luna Rossa船隊AC75帆船船體和水翼的碳纖維製成，341,000元。
 

沛納海為Luna Rossa船隊共設計5款限量錶，以黑色為基調點綴紅色細節，款式包括霸氣的SUBMERSIBLE LUNA ROSSA專業潛水錶47毫米、熱賣的LUMINOR LUNA ROSSA GMT兩地時間錶44毫米、LUMINOR LUNA ROSSA 飛返計時碼錶44毫米、具帆船賽倒數計時功能的LUMINOR LUNA ROSSA REGATTA腕錶47毫米，以及首度在台亮相、尺寸下修至42毫米的LUMINOR LUSSA GMT兩地時間錶，其面盤材質ScafotechTM是以Luna Rossa船隊AC75帆船船體和水翼的碳纖維製成，每只錶的紋路都是獨一無二，而鈦金屬錶殼特別以噴砂處理，更顯陽剛。

▲▼Panerai Prada 。（圖／公關照）

▲沛納海SUBMERSIBLE LUNA ROSSA專業潛水錶47毫米相當霸氣，663,000元。

▲▼Panerai Prada 。（圖／公關照）

▲沛納海LUMINOR LUNA ROSSA GMT兩地時間錶44毫米，343,000元。

在第36屆美洲杯帆船賽同樣扮演要角的Prada，也為此項盛事推出外型與功能兼具的Prada Linea Rossa Impavid 眼鏡系列，由Prada盃挑戰者選拔賽冠軍帆船隊伍Luna Rossa Prada Pirelli的新生代水手，演繹以輕盈尼龍纖維塑的貼面式矩形鏡框，帥氣設計同時強調在任何天氣條件下都能保持其高性能。

▲▼Panerai Prada 。（圖／公關照）

▲Prada Linea Rossa 眼鏡系列形象廣告，由Luna Rossa Prada Pirelli的新生代水手演繹。（圖／Prada提供，以下同）

▲▼Panerai Prada 。（圖／公關照）

▲Prada Linea Rossa Impavid系列墨鏡9,400元。

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關鍵字：

Panerai, 沛納海, Prada, 美洲盃帆船賽

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