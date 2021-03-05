土豪金「便便維尼」貴氣逼人！猙獰表情幫你用力招財

▲「小熊維尼便便公仔」在網路上爆紅。（圖／翻攝自IG@funnytoyonline）



編輯／Emily

玩具品牌Funny Toy與設計師Alex Solis聯名推出的「小熊維尼便便公仔」先前在網路上爆紅，維尼因為便秘而猙獰的表情，配上半蹲姿勢看起來好崩壞，除了正常版本，還推出了激發少女心的櫻花粉配色，可愛造型直接被搶購一空，現在他們再度推出新配色，竟然是貴氣逼人的「土豪金」。

▲土豪金的「便便維尼」看起來超貴氣。（圖／翻攝自IG@alexmdc，下同）



Funny Toy與Alex Solis聯名的「小熊維尼便便公仔」，把呆萌的維尼熊惡搞，做成正在努力排便的模樣，它的表情扭曲又猙獰，因為便秘而緊閉雙眼，身體呈現半蹲姿勢，仔細觀察屁屁部分，跑出來的不是便便，而是一隻小維尼的頭，這款公仔雖然毀了童年形象，但有趣的動作、神情讓人更想收藏。

先前已經推出過超嫩的櫻花粉版本，這次又有最新款「Pooh Pooh Happy New Year」公仔來搶錢，配合新年主題，顏色選擇了華麗的「土豪金」，從大維尼到屁屁跑出來的小維尼都金光閃閃，根本是大出黃金了，配上紅衣服看起來充滿喜氣，彷彿可以招財進寶、帶來好運。

特殊造型的公仔、娃娃，有時候比原版更吸引人，日本迪士尼商店就以「史迪奇衝進迪士尼電影」為主題，推出新的限定玩偶系列。史迪奇會配合不同電影，變成符合主題的特殊造型，總共會推出12款，目前已出的3款有咬著玫瑰花的《美女與野獸》款，全身沾滿肉丸義大利麵的《小姐與流氓》款，還有叢林風的《獅子王》款。

▲史迪奇限定玩偶。（圖／翻攝自shopdisney.disney.co.jp）



►星巴克聯名時尚品牌 3.1Phillip Lim 把桌面變成熱帶雨林

►迪士尼「貓之日」一口氣搜集完主子的周邊！瑪麗貓刷具顏值爆棚必敗