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禾浩辰被罵渣男反虧王淨很會流汗　小CK新包超燒，男女可以「一起背」

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記者王則絲／台北報導

近期男星禾浩辰主演熱播新劇《未來媽媽》大受歡迎，人氣強強滾，今（4日）攜手女星王淨出席新加坡鞋包品牌CHARLES & KEITH（簡稱小CK）春季新品發表，王淨提到最近也有在看《未來媽媽》，尤其吵架橋段入戲很深，看到禾浩辰就忍不住罵他「渣男」，逗笑現場。禾浩辰、王淨兩人還現場示範如何「兩個人背同一個包」，讓禾浩辰找到機會反擊：「剛剛碰到她發現她體溫很高，她很會出汗。」王淨則反駁：「女明星是不會流汗的！」

▲小CK 禾浩辰、王淨。（圖／品牌提供）

▲王淨、禾浩辰出席CHARLES & KEITH春季新品發表會。（圖／品牌提供）

王淨今日以一身全黑勁裝搭配搶眼紅色小腰包現身活動，而禾浩辰用黑西裝呼應，身上也背了一款小CK今年春季的新包，中性風格的「豆腐包」讓禾浩辰覺得男生背起來毫無違和感，他提到：「其實這邊也可以找到男生的單品，買回去一個包包還可以兩個人背，摸蛤仔兼洗褲。」接著兩人竟開始示範起「兩個人背同一個包包」，將包包同時掛在兩個人肩膀上，荒唐的模樣非常搞笑。

▲小CK春季新品 禾浩辰、王淨。（圖／記者王則絲攝）

▲小CK春季新品 禾浩辰、王淨。（圖／記者王則絲攝）

▲（左）禾浩辰、（右）王淨。（圖／記者王則絲攝）

CHARLES & KEITH春季系列以幾何藝術、繽紛透視風格、舒適休閒的質樸工藝，以及前衛又同時復古的設計為主，逛完一圈，禾浩辰覺得一款繽紛透視系列的果凍手袋最吸引他的目光，外層透視的果凍質感，內層則是粗編織的手提包搭配而成，同樣也能「一包兩背」；王淨看上的則是禾浩辰身上的「豆腐包」，中性的設計換上芥黃色之後，瞬間變得很可愛，很適合春夏季節。

▲小CK春季新品 禾浩辰、王淨。（圖／記者王則絲攝）

▲小CK春季新品 禾浩辰、王淨。（圖／記者王則絲攝）

▲小CK春季焦點包款。（圖／記者王則絲攝）

很快的天氣將越來越熱，關於春夏最必備的單品，禾浩辰認為是「太陽眼鏡」，又帥又能保護眼睛；王淨選擇的是「顏色比較繽紛的拖鞋」，「我聽說有些朋友他們腳汗很多，我個人是還好啦，女明星是不會流汗的，但是有些朋友會流汗的很推薦。」像今天看到的一系列春季新款中，就有不少搶眼的跳色涼鞋，能為單調的穿搭做點綴。

▲小CK春季新品 禾浩辰、王淨。（圖／記者王則絲攝）

▲小CK春季新品 禾浩辰、王淨。（圖／記者王則絲攝）

▲小CK春季新品中顏色繽紛的涼、拖鞋。（圖／記者王則絲攝）

【更多春夏新款】

COACH春季FOREVER系列以大自然、刺繡為主題，因此可以在眾多單品中看見動物、花卉、大地自然色調等元素，創意總監 Stuart Vevers 分享：「大自然主題來自於潛意識，代表大自然是我們當下最渴望的事物：純真、樂觀、自由以及感知」成為春季系列的靈感來源。

▲COACH FOREVER。（圖／品牌提供）

▲COACH FOREVER。（圖／品牌提供）

▲COACH FOREVER。（圖／品牌提供）

▲「COACH FOREVER」春季系列。（圖／品牌提供）

 而在包款上，「編織」則是一大重點，靈感來自於棒球上的粗縫線，將之運用於掀蓋式手袋Cody包款的邊緣，以及Alie小方包的翻蓋設計上，除此之外，熱賣的老花款Swinger腋下包，還新增了絕美的寶寶藍色新選擇。

▲COACH春季新品 。（圖／記者王則絲攝）

▲COACH春季新品 。（圖／記者王則絲攝）

▲COACH春季新品 。（圖／記者王則絲攝）

▲COACH春季新款焦點手袋。（圖／記者王則絲攝）

義大利包袋品牌FURLA的包款以精品價位來說不算太高，眾多春夏手袋，幾乎都在兩萬元台幣以下，小資女孩們能無負擔入手。FURLA於今年春夏包款上注入非常鮮豔的色彩，品牌經典的「1927」包型，拱門形狀的金屬旋轉開扣為其特色，在這個春夏就新增了許多亮眼選擇，包括新色、印花和跳色拼接等設計，另外時下最夯的馬鞍包包型「METROPOLIS」系列也很可愛，有粉嫩的玫瑰色，也有低調的深色可選擇。

▲FURLA 2021春夏新品 。（圖／品牌提供）

▲（左）FURLA METROPOLIS 兩用側背包、（右）MISS MIMI' MINI CROSSBODY 兩用編織包。

▲FURLA 2021春夏新品 。（圖／品牌提供）

▲ＦＵＲＬＡ春夏新品。（圖／記者王則絲攝）

▲ＦＵＲＬＡ春夏新品。（圖／記者王則絲攝）

▲FURLA 春夏新包款。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

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關鍵字：

禾浩辰, 王淨, CHARLES & KEITH, 小CK, 春季, 包包, 手袋

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