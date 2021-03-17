2021「必收包」出爐！香奈兒珍珠小水桶美炸　Jisoo「頭頂上的」DIOR Caro好想要

▲DIOR Cara包，簡單卻很有特色。（影／記者林明瑋攝)

記者王蓁蓁 / 綜合報導

準備好用「新包」迎接溫暖花開的春天了嗎？從2021春夏巴黎時裝周觀望到現在，最新一季的包款紛紛上架了，女星們也都搶先拎上身走春，《ET FASHION》一口氣將2021的「必收包」一次打包整理，DIOR、CHANEL、CELINE.....等多款絕美包包火力全開，包準讓你被燒得體無完膚。

DIOR

▲Jisoo 用頭頂DIOR Caro小尺寸手袋，俏皮可愛，NT$115,000。（圖 / 翻攝IG@sooyaaa__)

▲秀智手拿DIOR Caro大尺寸手袋，NT$140,000。（圖 / 翻攝IG@skuukzky)

一直以來把Jisoo、智秀當成日常穿搭靈感的你一定有發現，她們都悄悄背上這顆絕美的鍊帶翻蓋包，DIOR Caro取名自迪奧先生的妹妹Catherine Dior於二戰時使用的別名「Caro」，在柔軟的小牛皮上綴以經典Cannage藤格紋圖案，，包款中央標誌性的復古金「CD」鎖扣，增添其奢華質感，可拆卸、調節的鍊帶，則是汲取DIOR近期話題十足的時尚珠寶系列「CD Navy」，注入滿滿「CD」標誌打造如同飾品般的鍊帶。

CHANEL

▲CHANEL珍珠鍊帶束口包，NT$104,500。（圖 / 翻攝品牌官網）

▲CHANEL珍珠束口包，NT$136,900。（圖 / 翻攝品牌官網）

CHANEL藝術創意總監Virginie Viard在2021春夏系列，以純粹、簡約的浪漫回歸初心，帶出每個女孩心中的香奈兒之美，包括從去年開始，就不斷可以在手袋中看見的品牌經典元素「珍珠」，今年春夏更結合極簡輪廓的水桶包，不論是將背帶以珍珠打造，還是將大大小小的珍珠綴上包身，在簡約設計中透出低調奢華感，都能令女孩們超級心動。

CELINE

▲LISA搶先背上CELINE TRIOMPHE CANVAS帆布系列小型肩背包，NT$95,000。（圖 / 品牌提供）

▲CELINE TRIOMPHE CANVAS帆布系列托特包，NT$44,500。（圖 / 品牌提供）

▲CELINE TRIOMPHE CANVAS帆布系列三角形肩背包，NT$34,000。（圖 / 品牌提供）

被帶貨女王Lisa背火的「Triomphe Canvas凱旋門老花」一路夯到現在，春夏也換上新裝，以近期大勢「燕麥色」回歸，結合淺咖啡色詮釋與經典款相同的陰影效果，讓綴在包款上的印花更顯立體，完美展現品牌鍾情的七〇年代復古風格，清新簡約的配色則為系列注入一股活力，太適合用來迎接春天了！

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PRADA







▲PRADA Cloe 拋光皮革掛肩背帶，NT$68,000。（圖 / 翻攝品牌官網）

PRADA可以說近年的「IT BAG製造機」，從尼龍腋下小包、到CP值超高的三合一包款，都能在社群上看見KOL們暴風狂曬，PRADA 2021春夏系列再度迎來極簡輪廓的Cloe腋下包款，以流暢、圓潤的線條，重新演繹PRADA經典的復古Hobo設計，除了百搭的黑白色，品牌也推出繽紛的馬卡龍色系，很適合迎接春天。

GUCCI



▲Gucci Jackie 1961丹寧小型包，NT$65,200。(圖 / 翻攝品牌官網）

直漲不減的復古風潮，GUCCI The Jackie賈姬包以更加率性、全新皮革材質重新演繹成「Jackie 1961」系列，包括IU、孫芸芸等時尚ICON們都愛不釋手，近期Jackie 1961更運用環保的丹寧面料，以100%的有機棉打造品牌經典的雙G老花，搭配拼接皮革設計，率性中又不失優雅。

Bottega Veneta

▲Bottega Veneta以經典的編織手法帶來繽紛的針織大包。（圖 / 翻攝品牌官網）

在幾乎被小包埋沒的時尚圈中，Bottega Veneta（BV）以經典的編織手法，帶來繽紛的針織大包，粉紫、水藍、粉色、螢光綠等多樣色彩，在柔軟舒適的面料中，迎接春天的到來，同時在三角形的手柄上注入品牌經典設計。

Louis Vuitton

▲LV 2021春夏 「Coussin系列」手袋，包型簡單、色彩多變。（圖 / 翻攝IG＠nanaouyang、微博）

早在去年10月巴黎時裝周就掀起熱議的LV Coussin系列手袋，運用柔軟的小羊皮達到療癒的「蓬蓬」輪廓，以法文中的「抱枕」取名，低調印壓上經典Monogram老花，遊走在優雅與街頭的金屬鍊帶與尼龍肩背帶，可以隨時拆卸搭配，展現多樣的風格，多層間隔的大容量，彷彿前陣子大勢的三合一包款進階版，率性百搭毫不費力。

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