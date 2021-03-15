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超萌SK-II青春露春日娃娃和服限定版珍藏指數爆棚，春天擁有晶瑩剔透美肌～母親節禮物必buy

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消費中心／綜合報導

去年SK-II青春露推出春日娃娃限定版掀起搶購熱潮，SK-II母親節2021再度獻上帶有勇氣和希望寓意的春日娃娃造型青春露，穿著精緻和服的萌造型，送給自己或閨蜜做為母親節禮物很可以。

▲▼SK-II青春露春日娃娃限量版值得珍藏。（圖／業者提供）

▲SK-II推出青春露春日娃娃和服限定版萌暈保養粉。

萌暈保養粉！青春露春日娃娃和服限定版全新上市

SK-II青春露春日娃娃和服限定版一推出就吸引保養粉的目光，根本年度最潮母親節禮物！東京時尚感的春日娃娃，充滿活潑繽紛感，讓沉寂了一年的環境氣氛，再度熱絡了起來。

 ▲▼青春露粉紅和服及青春露紅和服春日娃娃。（圖／品牌提供）

▲超萌的SK-II青春露春日娃娃限定版直接包色滿足保養控的蒐藏欲，作為母親節禮物送閨蜜很可以。

不論是優雅小姐姐Style的黑色妹妹頭春日娃娃或者甜美俏皮粉紅丸子頭的，保養同時還可以當美美的擺飾，讓家中氛圍質感爆棚，吸引網友頻頻大讚：「太時髦了」、「小孩子才最選擇，我全都要」、「忍不住懷念在東京穿和服」、「光看都開心，想收」，看來SK-II青春露春日娃娃和服限定版不只再度成為時尚icon，也讓大家在無法出國時，也能有身在日本的幸福感，若將SK-II青春露春日娃娃和服限定版兩款一起打包成禮盒，做為母親節禮物送禮絕對很體面，瞬間成為潮流指標。

「神仙水」修護防禦開外掛　用青春露hold住晶瑩剔透

實力爆棚的SK-II青春露，適合各種膚況使用，尤其在春暖花開的季節，不論是出外走走曬過太陽後，或者因應乍暖還寒氣候變化，使用SK-II青春露能提升肌膚防禦修護力，hold住不穩定膚況，時時維持肌膚健康狀態。青春露含有90%以上的PITERA™成分，充滿潤澤水感的親膚質地更能輕鬆實現保濕潤澤功效，只要每天早晚透過「拍拍」技巧，將青春露輕拍全臉後再用手掌按壓肌膚幫助精華吸收，即可輕鬆為肌膚實現晶瑩剔透，其保養魅力早已風靡國際，更被鐵粉喻為「神仙水」，是美容保養控必入手好物！

▲▼2021母親節必買SK2青春露。（圖／業者提供）

▲SK-II青春露充滿水感的精華液質地，其保濕功效風靡國際。

▲▼SK2青春露和服限定版2款都超萌。（圖／品牌提供）

▲青春露春日娃娃和服限定版也特別加入這波母親節檔期的戰局，成為年度最潮母親節禮物。

最重要的是，SK-II青春露鐵粉頻頻敲碗+1的青春露春日娃娃和服限定版也加入今年母親節檔期的戰局，鐵粉們可把握將萌萌的青春露春日娃娃帶回家，無論自用珍藏或做為母親節禮物將溫暖甜蜜的心意傳遞給閨蜜相伴都相當實用，一起實現晶瑩剔透的美麗膚質

青春露春日娃娃和服限定版這裡看更多：https://lihi1.com/t78cV
更多官網資訊看這裡 https://lihi1.com/aUVqF

關鍵字：

SK-II, 青春露, 百貨母親節, 限量版, 2021母親節

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