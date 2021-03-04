fb ig video ETtoday search mobile

零粉感正夯！資生堂冠軍底妝開賣、艾杜紗粉餅睡前也能用

>

▲▼蜜粉餅盤點。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

日本女生底妝崇尚輕薄，帶起蜜粉餅風潮。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情持續延燒，為了讓口罩下的肌膚也能透氣，輕薄的裸妝絕對是首選，日本目前正流行妝前乳搭配蜜粉的零粉感妝法，快挑一款適合的蜜粉餅，打造會呼吸的仙女肌吧！

▲▼蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

▲SHISEIDO 心機星魅輕羽空氣蜜粉餅 SPF18/PA++，950元。

全新空氣慕絲製法，將粉末融合精華液後慕絲化，打造羽毛般的輕盈服貼。此款粉餅一上市就榮獲日本2021下半年票選最佳粉餅。除了妝感輕薄，粉盒厚度僅有8.8mm，是心機彩妝有史以來最薄的粉餅盒。

▲▼蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

▲ettusais 一拍就亮蜜粉餅，650元。

白天使用幫助抑制油光，打造透明肌膚，因含有蘆薈、月見草油萃取，夜晚使用可平衡肌膚因日曬可能造成的發炎，作為保養的最後步驟，更可收斂保養品的黏膩感，只需要洗面乳就可輕鬆洗淨。

▲▼蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

▲LANCOME 超極光精華蜜粉，1,800元。

注入法國山毛櫸芽萃取和複合植萃精油，使蜜粉保濕舒適，內含超極光精華水粉底的極光分子，幫助調節肌膚色澤，並修飾表面瑕疵，有效反射光線讓肌膚一秒提亮。

▲▼蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

▲黛珂 春櫻盛放蜜粉餅，1,400元。

粉質輕盈，內含3色粉嫩色澤，且散發著淡淡櫻花香氣，輕撲肌膚瞬間能柔焦毛孔，同時修飾肌膚瑕疵，打造透亮光澤的裸肌。

▲▼蜜粉盤點。（圖／品牌提供）

▲I'M MEME我愛油切零毛孔蜜粉餅，290元。

內含細緻粉體，上臉自動打開柔焦濾鏡，天然礦物基底結合多種植物植萃，完美親膚貼妝，讓油光、毛孔與瑕疵，通通都隱形。

►SK-II超Q和服娃娃青春露再現身、BÉBÉ POSHÉ聯名Gary Tu有話題

關鍵字：

蜜粉餅, 底妝, 輕薄, 口罩

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

天生第六感最神準的星座TOP 4　雙魚一句話抓偷吃、冠軍準到可怕

天生第六感最神準的星座TOP 4　雙魚一句話抓偷吃、冠軍準到可怕

等下輩子！最難「回訊息」3大星座　牡羊看心情、摩羯放著就忘了

等下輩子！最難「回訊息」3大星座　牡羊看心情、摩羯放著就忘了

長得再正也沒用！女生常犯的「愛情錯誤」，讓對方提早說掰掰

長得再正也沒用！女生常犯的「愛情錯誤」，讓對方提早說掰掰

學起來！6個超實用的「暗示心理學」，讓你處事無往不利 小S冒白髮顯老態！若不想染髮，多吃「這些食物」能改善 「地表最長」小白鞋超誇張！adidas瘋狂聯名　到底誰會穿出門啊？ 2021年IKEA「默默缺貨」的熱賣新品　高CP值被狂下架 日本UNIQLO、GU宣布降價將近1成　關鍵在「商品標價」上 爆款包全換上「燕麥色」！Lisa露腰搶背CELINE、LOEWE老花鈴鼓包吸睛 11款「許願級精品包」此生必收　LV水桶包、Burberry TB包越看越美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面