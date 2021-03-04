零粉感正夯！資生堂冠軍底妝開賣、艾杜紗粉餅睡前也能用

▲日本女生底妝崇尚輕薄，帶起蜜粉餅風潮。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情持續延燒，為了讓口罩下的肌膚也能透氣，輕薄的裸妝絕對是首選，日本目前正流行妝前乳搭配蜜粉的零粉感妝法，快挑一款適合的蜜粉餅，打造會呼吸的仙女肌吧！

▲SHISEIDO 心機星魅輕羽空氣蜜粉餅 SPF18/PA++，950元。

全新空氣慕絲製法，將粉末融合精華液後慕絲化，打造羽毛般的輕盈服貼。此款粉餅一上市就榮獲日本2021下半年票選最佳粉餅。除了妝感輕薄，粉盒厚度僅有8.8mm，是心機彩妝有史以來最薄的粉餅盒。

▲ettusais 一拍就亮蜜粉餅，650元。

白天使用幫助抑制油光，打造透明肌膚，因含有蘆薈、月見草油萃取，夜晚使用可平衡肌膚因日曬可能造成的發炎，作為保養的最後步驟，更可收斂保養品的黏膩感，只需要洗面乳就可輕鬆洗淨。

▲LANCOME 超極光精華蜜粉，1,800元。

注入法國山毛櫸芽萃取和複合植萃精油，使蜜粉保濕舒適，內含超極光精華水粉底的極光分子，幫助調節肌膚色澤，並修飾表面瑕疵，有效反射光線讓肌膚一秒提亮。

▲黛珂 春櫻盛放蜜粉餅，1,400元。

粉質輕盈，內含3色粉嫩色澤，且散發著淡淡櫻花香氣，輕撲肌膚瞬間能柔焦毛孔，同時修飾肌膚瑕疵，打造透亮光澤的裸肌。

▲I'M MEME我愛油切零毛孔蜜粉餅，290元。

內含細緻粉體，上臉自動打開柔焦濾鏡，天然礦物基底結合多種植物植萃，完美親膚貼妝，讓油光、毛孔與瑕疵，通通都隱形。

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