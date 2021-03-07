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BALENCIAGA推萬元「貼紙耳環」　像兒童手工藝的玩具風飾品正夯

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編輯／Emily　圖／翻攝自balenciaga.com、global.mikshimai.com

近期很流行長得像玩具的飾品，像是鮮豔的串珠、塑膠材質戒指…，都勾起大家的童年回憶。巴黎世家（BALENCIAGA）就有一款「貓咪和星星耳環」，長得超像小時候亂黏在耳朵上的耳環貼紙，圖案本身很有卡通感，還刻意做出像貼紙的邊緣和凸起形狀，不過這樣玩具般的耳環居然要破萬才能入手。

▲BALENCIAGA貼紙耳環。（圖／翻攝自balenciaga.com）

巴黎世家（BALENCIAGA）推出的「貓咪和星星耳環」，讓人回憶起小時候玩過的耳環貼紙，圖案是可愛的卡通風格，一邊是呆萌的白色貓咪、另一邊是有笑臉的黃色星星。耳環使用黃銅和樹脂製成，做出類似貼紙的質感，背後是耳針設計，戴上去彷彿回到兒時，但它價格並不親民，一副就要台幣19,950元。

▲BALENCIAGA貼紙耳環。（圖／翻攝自balenciaga.com）

▲BALENCIAGA貼紙耳環。（圖／翻攝自balenciaga.com）

除了這一款，其他耳環也走玩具風，像是掛了塑膠奶嘴的款式，同樣充滿趣味，螢光黃色超顯眼。還有三款動物造型耳環，也是卡通風格造型，讓你把立體的小羊、小豬、老鼠戴在耳朵上。

▲BALENCIAGA貼紙耳環。（圖／翻攝自balenciaga.com）

▲BALENCIAGA貼紙耳環。（圖／翻攝自balenciaga.com）

另外還有「玩具手鍊」和「玩具項鍊」，使用色彩繽紛的方塊字母吊飾，串出「BALENCIAGA」，配上花朵、星星、愛心、三葉草裝飾，看起來就像小朋友的手工藝作品。

▲BALENCIAGA貼紙耳環。（圖／翻攝自balenciaga.com）▲BALENCIAGA貼紙耳環。（圖／翻攝自balenciaga.com）

喜歡玩具風飾品的話，其他品牌也有類似商品，像飾品品牌Mikshimai就把小熊軟糖、水果等元素融入設計，做出可愛的飾品。塑膠材質的小熊軟糖除了各種鮮豔顏色，還有裡面裝了球球的款式，做成耳環、項鍊、戒指等小物，都讓女孩們超心動，韓星太妍也戴過他們的飾品。

▲BALENCIAGA貼紙耳環。（圖／翻攝自balenciaga.com）

另一個韓國飾品品牌yOungly yOungley，也有很多玩具風飾品，其中一系列「果凍戒指」，就連BLACKPINK成員Jennie也在戴，這種戒指大多用塑膠或壓克力材質製成，做成繽紛鮮豔的色彩，看起來很像小朋友的玩具，但搭配得好，戴起來非常可愛。


 

►Jennie戴「果凍戒指」引粉絲討論！鮮豔糖果色超像玩具　疊多個更吸睛

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關鍵字：

balenciaga, 耳環, 手鍊, 項鍊, 飾品, 玩具

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