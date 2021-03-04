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101觀景台人潮跌至「16年來最低」　一大兩小「流血價300元」吸客

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▲台北101觀景台,台北101。（圖／台北101提供）

▲台北101觀景台在2020的疫情年人潮創下歷年新低。（圖／台北101提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

去年下半年百貨週年慶做得沸沸揚揚，部分商場與觀光仍受疫情影響，自落成後一直是旅台遊客景點的台北101觀景台，2020的疫情年購票入場人數創下16年的歷史新低，為吸引在地客來參觀，去年底也宣布，擴大國人優惠時段至全天，一大兩小票價僅需300元，並規劃晚間「專屬區域」讓民眾預約喝免費飲料。

▲台北101觀景台,台北101。（圖／台北101提供）

▲台北101觀景台夜景。

去年因新冠肺炎疫情，國外旅遊與觀光客人數銳減，以外國人為大宗的台北101觀景台，從去年也以在地客參觀、國旅為主，今年持續祭出國人購票優惠，持身分證件可享300元起票價優惠，且可攜帶2位12歲以下孩童免費入場。

因國人優惠調整成全天不限時段，也讓晚上入場民眾成長至未優惠前的4倍，平均每小時就有200人至300人入場，而週末入場人次平均比平日要多上3倍。此外，針對國人再分眾，除了正常的成人票價，也針對60歲以上的樂齡票、愛心票、敬軍票與校外教學均推出190元的特別票價，但週末全時段優惠票價則從300元調漲成420元。

▲台北101觀景台,台北101。（圖／台北101提供）

台北101總經理張振亞表示，去年購票入場約62萬人次，若加上6至12歲兒童則超過71萬人次，且親子客層參觀比例也從15%成長至23%，故以新概念「天空翻轉教室」重新定位，針對學齡兒童提供專業導覽，另外在91樓推出iPILOT飛行體驗，3／15起每日下午5點前，每個整點開設「高空飛行教室」，由領有飛行員執照的教練為大小朋友們揭秘駕駛艙的各項科技，且有「一日小職人體驗」也陸續開跑，首發上線為雞蛋糕烘焙師，增加消費者來訪次數。

▲台北101觀景台,台北101。（圖／台北101提供）

▲台北101觀景台,台北101。（圖／台北101提供）

▲針對家庭客推出多樣活動，讓觀景台就像遊樂園。

而針對年輕族群，則祭出預約制的「夜之101：一窗一景・獨享靜謐」與「祕境5+1」活動，4／30前於下午5點半後購票入場，即贈海尼根0.0零酒精飲料與專屬空間；帶看5個具體夜景祕境。

▲台北101觀景台,台北101。（圖／台北101提供）

▲預約制的一窗一景服務。

台北101觀景台自2005年啟用，除了首年參觀人數接近100萬人次之外，之後每一年都守住百萬人次紀錄，最高峰為2015年，達到290萬人次，等同天天都有近8000人次擠爆觀景台，2019年疫情尚未發酵，參觀人次也達到238萬人次，去年因只有在地客，參觀人次為71萬，不到前年的3成，也跌破百萬創下歷史新低。

關鍵字：

台北101, 觀景台, 國人優惠

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