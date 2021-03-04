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日本UNIQLO、GU宣布降價將近1成　關鍵在「商品標價」上

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記者王則絲／外電報導

日系平價服裝品牌UNIQLO、GU同屬迅銷集團，據日媒報導，日本政策規定，於今年4月起，商品售價需一律標示含稅價格，不得再像先前標示未稅價格，也不得於後括弧加入消費稅價格，因此日本UNIQLO、GU近日宣布，於本月12日起，將改標為「含稅價」，但是決定與先前的「未稅價格」維持一樣，等於是變相降價將近1成。

▲日本UNIQLO、GU變相降價。（圖／翻攝自IG）

▲日本UNIQLO、GU宣布全線商品降價將近1成。（示意圖）（圖／品牌提供）

曾經到日本旅遊的民眾就曉得，許多店家販售商品的價格都是以標「未稅價格」為主，並於結帳時多收取消費稅費用，常常會有價格看起來比較便宜，結帳卻變貴的錯覺。而於今年4月起，日本政策更改規定，指明店家有義務在商品上標示「含稅價」，往後民眾如果再赴日本旅遊，商品售價標示多少就是付多少錢，不會再有結帳時變貴的感覺了。

▲日本UNIQLO、GU變相降價。（圖／翻攝自IG）

▲為因應政府政策，UNIQLO、GU宣布於本月12日起，將改標為「含稅價」，但是決定與先前的「未稅價格」維持一樣。

將售價全改為含稅價格，照理來說店家標價上的明確數字將會提高，不過為因應政府政策，日本迅銷集團旗下UNIQLO、GU則決定維持標價數字，從3月12日起，原先需另加消費稅的「商品價格」，將會原封不動變為「含稅價」，等同於是降價9.1％，將原本的消費稅自行吸收，為的就是讓民眾不要有「變貴」的心理錯覺。

對此消息UNIQLO台灣表示：「有關本次日本價格調整，是因應當地政府消費稅標示法規調整而採行的措施，僅限日本實施，目前其他市場暫無相關計畫。未來UNIQLO台灣也將持續不斷致力於提供消費者合理價格。」

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關鍵字：

UNIQLO, GU, 日本, 降價, 含稅價, 未稅價格, 變相降價

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