「資生堂百優乳霜」超低價！加大版下殺2100元　網：用了20年沒皺紋

▲百優精純乳霜是很多人公認的好物。（圖／Pexels、Pinterest）

文／C編

如果要問每次百貨公司化妝品區有折扣或活動，會搶破頭的保養品，非資生堂的百優精純乳霜莫屬，它可以說是資生堂近30年來一直熱賣的產品，之所以這麼厲害，是因為質地清爽、效果明顯，所以讓人持續不斷地回購，很多女性甚至天不怕、地不怕，就怕它停產，深怕再也找不到這麼好用的單品。



百優精純乳霜雖然名為乳霜，但卻一點都不黏膩，屬於滑順、好推類型，沒有乳霜的黏膩感，非常適合台灣潮濕炎熱的天氣，可以說是一年四季用它都剛剛好。





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不只是質地適合台灣女性，更厲害的是效果，很多人用了之後都覺得細紋、斑點淡化，而且肌膚的彈潤度更好了，乾紋、脫屑也跟著隱形了，以專櫃保養品來說，CP值很高，甚至勝過許多破萬元的頂級保養品，也因此回購率不斷、默默熱賣。

▲百優精純乳霜是很多人公認的好物。（圖／翻攝自lanabeautyblog IG、beniamanatu IG）



以上的內容絕對不是小編在胡謅，翻開美妝版，會發現百優精純乳霜的討論度超高，簡直就是月經文，每隔一段時間就會有人出來放火，大推「用了6瓶了」、「乾肌救星」、「絕對推百優，我媽用了20幾年，現在快60歲了，完全沒皺紋和斑」、「我沙漠乾肌最近用百優試用包，準備買大罐了」，可見百優的巨星地位。

看完這篇，還不快點買起來，難不成要等皺紋、斑點一大堆才想救，可就來不及了！

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