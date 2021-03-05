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潘瑋柏2只錶就破億元　網友歪樓聚焦小胖手

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▲▼ 潘瑋柏 。（圖／翻攝willpan23 IG）

▲潘瑋柏想秀Mastermind X Evolvetogether口罩，露出Richard Mille名錶一小角。（圖／翻攝willpan23 IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

走在潮流尖端的潘瑋柏，連口罩都很潮，出自日本知名品牌Mastermind與Evolvetogether聯名的設計，黑色口罩左右上方角落加入雙方Logo彰顯特殊性，他秀口罩的同時也顯露腕錶一小角，是要價3641萬元的Richard Mille限量錶，不過網友竟然聚焦他的胖手，千萬名錶頓時失色。

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲潘瑋柏戴的Richard Mille鉑金與鈦合金錶殼、限量10只的RM 031腕錶，約36,410,000元。
 

潘瑋柏所戴的Richard Mille RM 031鉑金腕錶全球限量10只，在演藝圈與時尚界赫赫有名的「菲董」Pharrell Williams也有一只，最大賣點是機芯採用創新的擒縱裝置達到超高精準度，驕傲宣稱每日誤差在一秒內，而功能指示器也很吸引人，設計原理源自汽車的變速箱，可在拉出錶冠時察看上鍊、空檔與手動設定位置。

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲Richard Mille品牌摯友Pharrell Williams也佩戴RM 031腕錶。
 

除了RM 031腕錶，潘瑋柏曾分享與王力宏的合照，當時他戴要價約7400萬元的RM 57-03水晶龍陀飛輪腕錶，他隨手分享的2只Richard Mille名錶，總值就超過1億元，這還不包括其他他戴過的同品牌錶款、PP（Patek Philippe）、勞力士（Rolex）、Hublot（宇舶錶）等，可見收藏規模相當驚人。

▲▼ 潘瑋柏 。（圖／翻攝willpan23 IG）

▲潘瑋柏（左）曾戴Richard Mille約7400萬元的RM 57-03水晶龍陀飛輪腕錶，卻被王力宏大肌肉搶風頭。（圖／翻攝willpan23 IG）

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關鍵字：

潘瑋柏, Richard Mille

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