fb ig video ETtoday search mobile

「金句女王」張鈞甯給30歲女人的話：感情或事業都要忠於自己的感覺

>

一頭俐落短髮，比起過去總給人知性美，現在的鈞甯多了幾分個性，鄰家大姐姐變成調皮小妹妹，這樣的性格過去被長髮掩蓋住，她說：「我一直很喜歡短髮，其實有時候我很任性幼稚，剪短髮這件事，似乎可以讓人更快看到這一面，會給人一種驚喜感，演員就是得多嘗試，嘗試後才會發現，原來我也可以這樣。」

談閱讀，對於鈞甯來說是再適合不過，受到爸媽影響，看書讀書這件事，在成長過程中是非常重要的一環，刻意培養的環境，讓鈞甯長年保持從書中找經驗與解決問題的方法，她說：「過去每個周日的早餐後，我們就會在一個大桌子上各自做自己的事，媽媽會放輕音樂或古典樂，看看書聊聊天。」

不過如果真要說閱讀帶來什麼樣的樂趣，對於當時年紀還小的她，還無法體會開卷有益的奧義，她接著說：「其實說起來也好笑，我真的是我們家最不喜歡讀書的，一打開書就想睡覺，爸媽和姐姐不管是收藏或是閱讀量，都是我的好幾倍。後來長大，才開始更喜歡看書，我們會分享彼此最近看到的好作品，有趣的是，同一本書我們家會有好幾本，一開始媽媽買，姐姐也買，然後我也買。」許多閱讀記憶與經驗，是從世界名著開始，張鈞甯的第一本又是什麼呢？「不太記得是哪一本，但是《憤怒的葡萄》讓我被恥笑很久。」一本被諾貝爾獎認證的世紀經典，為何讓她好氣又好笑？「小時候有次媽媽嫌我都不看書，我就很生氣，想要塘塞她，就大聲回應我有看《憤怒的蘿蔔》！我媽跟我姐就大笑糾正我，是葡萄不是蘿蔔！」

南陽街上的心靈課

為了不被笑話也好，為了找尋教科書以外的新天地也罷，愛上閱讀，16、7歲的那幾年，是很重要的轉捩點，鈞甯說：「高中時期課業很重，要面對聯考壓力，在台北車站附近補習，南陽街基本上一個禮拜都是要去好幾天的。那邊除了補習班，也很多書店，補習完看完要考試的書，我就會到書店裡去看大量的課外讀物。」

許多知名成功人士自我分享，總會提及高中時期的重要性，是性格與目標養成的關鍵，從《蘇菲的世界》到心靈大師劉墉的生命分享，開啟了「找自己」的大門，「我是誰？為什麼我在這裡？」對於鈞甯來說，不是網路的流行語，而是真正有價值的反思與尋找，她說：「我是很晚才自我發現的那種人，人生目標很模糊，考試只會死背，不是太聰明，認為拼命讀書，拿到好成績，要活成體制規範下的乖小孩，其它所有事情一概不管，最後被自己困住，不像姐姐很早就知道自己的興趣與志向是藝術創作，一路朝著心之所向的目標前進。所以當看到劉墉這類勵志作品時，忽然間茅塞頓開，才發現『找自己』是一個過程，去看見自己的不同面向、去用不同的模式思考，原來人生還能有其它不同的目的，要去發現自己的多元性，才能享受生而在世的價值。」

活著目的不只有一種，去發現自己的不同與多元性，才能享受生而在世的價值。

活得像首搖滾樂

在後來的幾年，乖乖牌離開了南陽街與課桌椅，在找自己的過程中學會用別人經驗當作生命板模，用閱讀與思考的力量穿梭在世界上的任何一個角落，遇見不同值得被感動與學習的對象，現年74歲，美國搖滾女歌手Patti Smith的自傳書寫《Just Kids》，深深撼動了鈞甯的世界。《Just Kids》內容描述Patti年輕時與戀人兼好友Robert Mapplethorpe在紐約追夢的生活，窮得只剩下愛，為了藝術的理想，他們互相扶持，互相激勵的過程令人動容，釋放內心的叛客（或是龐克）精神去追求夢想，Patti與 Robert 當時奇裝異服與生活方式被不屑訕笑「他們只是孩子…」（Just Kids），而孩子，才有衝撞體制最無畏強大的力量！儘管 Robert 英年早逝令人不勝唏噓，Patti最卻成了美國龐克搖滾音樂界的傳奇人物，被稱作是「龐克教母」或是「龐克搖滾桂冠詩人」。

人要有夢想，生活才會快樂，在自我追求與實踐的路上，才會有滿足感。

鈞甯說：「《Just Kids》讓我看到很多生命真實的意義，人都得要有夢想，生活才會快樂，在自我追求與實踐的路上，才會有滿足感，這也是我們之所以到這世界上的意義。雖然只是日記般的流水帳，但透過Patti的描寫，我看到兩人之間真摯的情感交流，就算最後彼此分開，到最後陰陽兩隔，他們還是彼此生命中很重要的伴侶。那本書帶給我很多，儘管內容平淡，但最後讓我大哭到停不下來，那種衝撞體制的人生經驗，某些時候是我自己在追尋的冒險。」拍攝現場短髮加上風槍，Oversize的亮黃色襯衫與七分褲，醒目的 Choker ，和Patti Smith打響名聲專輯《Horses》封面照，似乎有著異曲同工之妙的呼應感，向這個世界宣告，人生不需要一直循規蹈矩，有時活得像首搖滾樂！

專注於當下的課題，磨練後的經驗會成為養分，讓你越來越勇敢。

書中自有顏如玉

古語云「書中自有黃金屋，書中自有顏如玉」前者指的是透過讀書能在事業上得到財力，後者「顏如玉」原來是一名美女的名諱，男子讀書能否吸引異性？現代社會是因人而異，而以作為一名藝人以及演員，這句話用在鈞甯身上，前著是勞力的代價，顏如玉讓我們暫時語意借用，看作是「角色」的代名詞，鈞甯如何在書中找到自己的「顏如玉」？

鈞甯說：「以前別人都會問，想要挑戰什麼樣的角色？有複雜人性之類的？現在我的答案不會是一個具體的角色，而是希望角色設定越空越好，因為我可以用自己的方式去填滿她，讓她從文字中活成一個真實而具象的人。」透過閱讀這件事，成了她演員生涯中的重要利器與工具，她繼續說：「大量閱讀除了能給予知識上的需求，很多時候也能解決我在角色上的困惑，書裡被創作出來的原型，就是這世界上的千百種人。尤其是看小說，等於在塑造或打開想像力，比如說我自己沒有精神上的困擾，但如果要演一個躁鬱或憂鬱症患者，我就可以透過小說人物去揣摩。」

而在不同時期的閱讀，隨著年紀與歷練的增長，會有不同的看法，對於鈞甯來說，以閱讀輔助表演這件事，也有極大的關聯性，她說：「所以很多人問我表演方法，不管是快樂或是悲傷，我會回答這些情緒不是用演的，而是要靠很多生命經驗的累積，你才能讓觀眾相信角色當下的感受，而這些練習有些是自己的，也有閱讀帶給我的，這兩者互相運用，才能讓自己的表演有加乘的效果，讓自己與角色成為更厚的人，對觀眾來說才更有說服力。」

不需要急於定義自己，去喜歡生命中任何不同的可能性。

讓不確定性成為驚喜

找自己、找角色都能在閱讀中有所體悟，那如果以「張鈞甯」作為書寫的對象與主題，會是怎樣的一本作品呢？她說：「我不會寫自傳，太害羞了！嚴格來說，這是沒辦法預期的事情，我覺得不需要去定義自己會是怎樣的狀態，我期待任何可能性的發生，讓生活充滿驚喜。但如果要書寫現在的我，或許是有些勵志並且帶有勇敢色彩的書寫吧！」

對於勇敢的論述又是什麼呢？鈞甯接著說：「每個人在不同年齡，都有不同的關卡要過，就像是打電動一樣，從小魔王開始打，直到最後遇到大魔王，不過大魔王什麼時候會出現，誰也不知道，你只能專注在當下，磨練後的經驗就會成為養分，你就會越來越有力量，這份力量可以幫助你面對任何事，有時被誤解也沒關係。」

人生就像破關打電動，關關難過、關關過。

有時被誤解也沒關係，擁有被討厭的勇氣，也能帶來正面的意義。

活出最美的樣子

後來我們知道了，張鈞甯「金句女王」的招牌是實打實煉成的，最後我們不免要請女王開釋，給同齡女性在人生上的建議？張大師說：「要踏入30歲那年，我對自己是非常不安的，但到了現在這個狀態，我感覺非常舒服，沒有失去方向也不怕犯錯。我覺得女人要忠於自己的感覺，不管在事業或感情上都是，急著結婚，但可能為了家庭孩子會犧牲自己的夢想，妳得思考，這真的是自己要的嗎？如果不是，妳要學會去做選擇，或對這條路說不！人在追求夢想跟實現自我時，是最美的，那種魅力會讓身邊的人更尊重自己。」那種美的態度與魅力，在鈞甯的身上，我們看見最有自信的詮釋。

要忠於自己的感覺，不管在感情或事業上都是，人在自我實現時，是最美最有魅力的。

*****OffThe Record****

3月號封面人物張鈞甯，看來理性的外表，其實非常感性。感性的部分是不掩飾自己的喜怒哀樂，並且平易近人。在這麼多次的合作中，總能在她身上發現不同面向，挖掘新的寶藏。

請用一個字定義現在的自己？

Limitless，不設限！我不喜歡侷限自己的任何可能，什麼都要去嘗試看看，趕去冒險，才會有意外的收穫。

近期最觸動自己的電影與一首歌？

電影當然是《緝魂》啦！一首歌的話，那就是《緝魂》的主題曲〈不苦〉。

近期一定要完成的挑戰是？

瘦身減肥。雖然保持身材對我來說不是個難題，不過下個戲要更瘦，雖然現在已經比拍《緝魂》時還要瘦了三公斤。不過為了下一個工作，必須要戒零食，要放棄我最喜歡的洋芋片跟炸物，小酌也不行，現在正在嘗試最流行的168斷食法。

本月大主題是閱讀，請推薦三本書？

第一本會是媽媽的新書《沸點》，不講的話會被媽媽念（笑），在二月底時已經發行。另外的話，我推薦向田邦子的《父親的道歉信》，她的文字雖然平淡，但是每次讀來都很震撼。最後一本一定要推的就是Patti Smith的《Just Kids》，真的非常好看。

鄭如晴《沸點》(時報，2021)

向田邦子《父親的道歉信》(麥田，2013)

Patti Smith《Just Kids》(新經典文化，2021)

最近一次大笑跟流眼淚是什麼時候？

大笑的時候應該是今天拍攝封面的時候，一直拿機器吹到頭髮爆炸！流眼淚哭泣的話，是看自己《緝魂》中和萬博士的對話，為了張震的那個角色非常糾結。當演員在大銀幕上看到自己演戲，儘管已經過了這麼多年，還是會覺得很尷尬，會一直很理性地看自己的表演哪裡有問題，沒辦法好好當一個觀眾，你也知道在電影院看，一直會出現自己的樣子，而且臉很大。（笑）

2021年送給自己跟全世界的一句話？

希望疫情趕快結束，希望大家都能珍惜生命，去擁抱每一個當下！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

不再只是偶像！專訪 炎亞綸，走進內心真實的房間，「究竟如何和這個世界相處？是人生永遠的課題。」

封面專訪│寫自己的勇敢人生！閱讀 張鈞甯：「不需要急於定義自己，去喜歡生命中任何不同的可能性。」

《複身犯》張榕容談表演：「我不喜歡一直做同一件事情，重複同樣的角色。」

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 張鈞甯

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

楊丞琳曬「老公視角」竟撞衫人間芭比　李榮浩寵妻讓Lisa直呼：太甜！

楊丞琳曬「老公視角」竟撞衫人間芭比　李榮浩寵妻讓Lisa直呼：太甜！

星巴克3月再祭「限定2天」買一送一　全品項還有85折優惠

星巴克3月再祭「限定2天」買一送一　全品項還有85折優惠

7個壞習慣讓你不知不覺吃下「一堆油」！愛吃沙拉醬、雪花肉都中

7個壞習慣讓你不知不覺吃下「一堆油」！愛吃沙拉醬、雪花肉都中

2021小白鞋網友熱搜款TOP 8　怎麼買都不嫌多 女生注意！「5個習慣」讓你慢性毀容，塗再貴的乳霜都沒用 最容易晚婚3大星座！摩羯、處女果然上榜　內心渴望卻不表現　 3月開幕日確定！日本環球影城「超級任天堂世界」爆米花桶曝光 網瘋傳「洗澡習慣」心理測驗！「先洗哪裡」秒看出真實性格脾氣 這些居然是IKEA！5款「特色新品」　39元起讓家跟別人不一樣 「金句女王」張鈞甯給30歲女人的話：感情或事業都要忠於自己的感覺

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面