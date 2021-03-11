「金句女王」張鈞甯給30歲女人的話：感情或事業都要忠於自己的感覺

一頭俐落短髮，比起過去總給人知性美，現在的鈞甯多了幾分個性，鄰家大姐姐變成調皮小妹妹，這樣的性格過去被長髮掩蓋住，她說：「我一直很喜歡短髮，其實有時候我很任性幼稚，剪短髮這件事，似乎可以讓人更快看到這一面，會給人一種驚喜感，演員就是得多嘗試，嘗試後才會發現，原來我也可以這樣。」

談閱讀，對於鈞甯來說是再適合不過，受到爸媽影響，看書讀書這件事，在成長過程中是非常重要的一環，刻意培養的環境，讓鈞甯長年保持從書中找經驗與解決問題的方法，她說：「過去每個周日的早餐後，我們就會在一個大桌子上各自做自己的事，媽媽會放輕音樂或古典樂，看看書聊聊天。」

不過如果真要說閱讀帶來什麼樣的樂趣，對於當時年紀還小的她，還無法體會開卷有益的奧義，她接著說：「其實說起來也好笑，我真的是我們家最不喜歡讀書的，一打開書就想睡覺，爸媽和姐姐不管是收藏或是閱讀量，都是我的好幾倍。後來長大，才開始更喜歡看書，我們會分享彼此最近看到的好作品，有趣的是，同一本書我們家會有好幾本，一開始媽媽買，姐姐也買，然後我也買。」許多閱讀記憶與經驗，是從世界名著開始，張鈞甯的第一本又是什麼呢？「不太記得是哪一本，但是《憤怒的葡萄》讓我被恥笑很久。」一本被諾貝爾獎認證的世紀經典，為何讓她好氣又好笑？「小時候有次媽媽嫌我都不看書，我就很生氣，想要塘塞她，就大聲回應我有看《憤怒的蘿蔔》！我媽跟我姐就大笑糾正我，是葡萄不是蘿蔔！」

南陽街上的心靈課

為了不被笑話也好，為了找尋教科書以外的新天地也罷，愛上閱讀，16、7歲的那幾年，是很重要的轉捩點，鈞甯說：「高中時期課業很重，要面對聯考壓力，在台北車站附近補習，南陽街基本上一個禮拜都是要去好幾天的。那邊除了補習班，也很多書店，補習完看完要考試的書，我就會到書店裡去看大量的課外讀物。」

許多知名成功人士自我分享，總會提及高中時期的重要性，是性格與目標養成的關鍵，從《蘇菲的世界》到心靈大師劉墉的生命分享，開啟了「找自己」的大門，「我是誰？為什麼我在這裡？」對於鈞甯來說，不是網路的流行語，而是真正有價值的反思與尋找，她說：「我是很晚才自我發現的那種人，人生目標很模糊，考試只會死背，不是太聰明，認為拼命讀書，拿到好成績，要活成體制規範下的乖小孩，其它所有事情一概不管，最後被自己困住，不像姐姐很早就知道自己的興趣與志向是藝術創作，一路朝著心之所向的目標前進。所以當看到劉墉這類勵志作品時，忽然間茅塞頓開，才發現『找自己』是一個過程，去看見自己的不同面向、去用不同的模式思考，原來人生還能有其它不同的目的，要去發現自己的多元性，才能享受生而在世的價值。」

活著目的不只有一種，去發現自己的不同與多元性，才能享受生而在世的價值。

活得像首搖滾樂

在後來的幾年，乖乖牌離開了南陽街與課桌椅，在找自己的過程中學會用別人經驗當作生命板模，用閱讀與思考的力量穿梭在世界上的任何一個角落，遇見不同值得被感動與學習的對象，現年74歲，美國搖滾女歌手Patti Smith的自傳書寫《Just Kids》，深深撼動了鈞甯的世界。《Just Kids》內容描述Patti年輕時與戀人兼好友Robert Mapplethorpe在紐約追夢的生活，窮得只剩下愛，為了藝術的理想，他們互相扶持，互相激勵的過程令人動容，釋放內心的叛客（或是龐克）精神去追求夢想，Patti與 Robert 當時奇裝異服與生活方式被不屑訕笑「他們只是孩子…」（Just Kids），而孩子，才有衝撞體制最無畏強大的力量！儘管 Robert 英年早逝令人不勝唏噓，Patti最卻成了美國龐克搖滾音樂界的傳奇人物，被稱作是「龐克教母」或是「龐克搖滾桂冠詩人」。

人要有夢想，生活才會快樂，在自我追求與實踐的路上，才會有滿足感。

鈞甯說：「《Just Kids》讓我看到很多生命真實的意義，人都得要有夢想，生活才會快樂，在自我追求與實踐的路上，才會有滿足感，這也是我們之所以到這世界上的意義。雖然只是日記般的流水帳，但透過Patti的描寫，我看到兩人之間真摯的情感交流，就算最後彼此分開，到最後陰陽兩隔，他們還是彼此生命中很重要的伴侶。那本書帶給我很多，儘管內容平淡，但最後讓我大哭到停不下來，那種衝撞體制的人生經驗，某些時候是我自己在追尋的冒險。」拍攝現場短髮加上風槍，Oversize的亮黃色襯衫與七分褲，醒目的 Choker ，和Patti Smith打響名聲專輯《Horses》封面照，似乎有著異曲同工之妙的呼應感，向這個世界宣告，人生不需要一直循規蹈矩，有時活得像首搖滾樂！

專注於當下的課題，磨練後的經驗會成為養分，讓你越來越勇敢。

書中自有顏如玉

古語云「書中自有黃金屋，書中自有顏如玉」前者指的是透過讀書能在事業上得到財力，後者「顏如玉」原來是一名美女的名諱，男子讀書能否吸引異性？現代社會是因人而異，而以作為一名藝人以及演員，這句話用在鈞甯身上，前著是勞力的代價，顏如玉讓我們暫時語意借用，看作是「角色」的代名詞，鈞甯如何在書中找到自己的「顏如玉」？

鈞甯說：「以前別人都會問，想要挑戰什麼樣的角色？有複雜人性之類的？現在我的答案不會是一個具體的角色，而是希望角色設定越空越好，因為我可以用自己的方式去填滿她，讓她從文字中活成一個真實而具象的人。」透過閱讀這件事，成了她演員生涯中的重要利器與工具，她繼續說：「大量閱讀除了能給予知識上的需求，很多時候也能解決我在角色上的困惑，書裡被創作出來的原型，就是這世界上的千百種人。尤其是看小說，等於在塑造或打開想像力，比如說我自己沒有精神上的困擾，但如果要演一個躁鬱或憂鬱症患者，我就可以透過小說人物去揣摩。」

而在不同時期的閱讀，隨著年紀與歷練的增長，會有不同的看法，對於鈞甯來說，以閱讀輔助表演這件事，也有極大的關聯性，她說：「所以很多人問我表演方法，不管是快樂或是悲傷，我會回答這些情緒不是用演的，而是要靠很多生命經驗的累積，你才能讓觀眾相信角色當下的感受，而這些練習有些是自己的，也有閱讀帶給我的，這兩者互相運用，才能讓自己的表演有加乘的效果，讓自己與角色成為更厚的人，對觀眾來說才更有說服力。」

不需要急於定義自己，去喜歡生命中任何不同的可能性。

讓不確定性成為驚喜

找自己、找角色都能在閱讀中有所體悟，那如果以「張鈞甯」作為書寫的對象與主題，會是怎樣的一本作品呢？她說：「我不會寫自傳，太害羞了！嚴格來說，這是沒辦法預期的事情，我覺得不需要去定義自己會是怎樣的狀態，我期待任何可能性的發生，讓生活充滿驚喜。但如果要書寫現在的我，或許是有些勵志並且帶有勇敢色彩的書寫吧！」

對於勇敢的論述又是什麼呢？鈞甯接著說：「每個人在不同年齡，都有不同的關卡要過，就像是打電動一樣，從小魔王開始打，直到最後遇到大魔王，不過大魔王什麼時候會出現，誰也不知道，你只能專注在當下，磨練後的經驗就會成為養分，你就會越來越有力量，這份力量可以幫助你面對任何事，有時被誤解也沒關係。」

人生就像破關打電動，關關難過、關關過。

有時被誤解也沒關係，擁有被討厭的勇氣，也能帶來正面的意義。

活出最美的樣子

後來我們知道了，張鈞甯「金句女王」的招牌是實打實煉成的，最後我們不免要請女王開釋，給同齡女性在人生上的建議？張大師說：「要踏入30歲那年，我對自己是非常不安的，但到了現在這個狀態，我感覺非常舒服，沒有失去方向也不怕犯錯。我覺得女人要忠於自己的感覺，不管在事業或感情上都是，急著結婚，但可能為了家庭孩子會犧牲自己的夢想，妳得思考，這真的是自己要的嗎？如果不是，妳要學會去做選擇，或對這條路說不！人在追求夢想跟實現自我時，是最美的，那種魅力會讓身邊的人更尊重自己。」那種美的態度與魅力，在鈞甯的身上，我們看見最有自信的詮釋。

要忠於自己的感覺，不管在感情或事業上都是，人在自我實現時，是最美最有魅力的。

*****OffThe Record****

3月號封面人物張鈞甯，看來理性的外表，其實非常感性。感性的部分是不掩飾自己的喜怒哀樂，並且平易近人。在這麼多次的合作中，總能在她身上發現不同面向，挖掘新的寶藏。

請用一個字定義現在的自己？

Limitless，不設限！我不喜歡侷限自己的任何可能，什麼都要去嘗試看看，趕去冒險，才會有意外的收穫。

近期最觸動自己的電影與一首歌？

電影當然是《緝魂》啦！一首歌的話，那就是《緝魂》的主題曲〈不苦〉。

近期一定要完成的挑戰是？

瘦身減肥。雖然保持身材對我來說不是個難題，不過下個戲要更瘦，雖然現在已經比拍《緝魂》時還要瘦了三公斤。不過為了下一個工作，必須要戒零食，要放棄我最喜歡的洋芋片跟炸物，小酌也不行，現在正在嘗試最流行的168斷食法。

本月大主題是閱讀，請推薦三本書？

第一本會是媽媽的新書《沸點》，不講的話會被媽媽念（笑），在二月底時已經發行。另外的話，我推薦向田邦子的《父親的道歉信》，她的文字雖然平淡，但是每次讀來都很震撼。最後一本一定要推的就是Patti Smith的《Just Kids》，真的非常好看。

鄭如晴《沸點》(時報，2021)

向田邦子《父親的道歉信》(麥田，2013)

Patti Smith《Just Kids》(新經典文化，2021)

最近一次大笑跟流眼淚是什麼時候？

大笑的時候應該是今天拍攝封面的時候，一直拿機器吹到頭髮爆炸！流眼淚哭泣的話，是看自己《緝魂》中和萬博士的對話，為了張震的那個角色非常糾結。當演員在大銀幕上看到自己演戲，儘管已經過了這麼多年，還是會覺得很尷尬，會一直很理性地看自己的表演哪裡有問題，沒辦法好好當一個觀眾，你也知道在電影院看，一直會出現自己的樣子，而且臉很大。（笑）

2021年送給自己跟全世界的一句話？

希望疫情趕快結束，希望大家都能珍惜生命，去擁抱每一個當下！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 不再只是偶像！專訪 炎亞綸，走進內心真實的房間，「究竟如何和這個世界相處？是人生永遠的課題。」

● 封面專訪│寫自己的勇敢人生！閱讀 張鈞甯：「不需要急於定義自己，去喜歡生命中任何不同的可能性。」

● 《複身犯》張榕容談表演：「我不喜歡一直做同一件事情，重複同樣的角色。」