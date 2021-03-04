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誠品開賣獨家「斑馬紋貓咪吐司」萌翻！　3月推「消費金抵住宿」

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▲誠品生日慶首次祭出全通路優惠。（圖／誠品提供）

▲誠品生日慶首次祭出全通路優惠，並於信義店規劃多項活動。（圖／誠品提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

去年疫情誠品強化在地客經營，整合旗下資源與網購平台、會員APP，目前達到274萬會員數，今年疫情市場持續，3月適逢生日慶祭出近年高回饋，整合旗下包括線上線下，以全通路累計消費回饋，且再次推出憑消費發票，直接折抵行旅住宿費，並開賣獨家商品「斑馬紋貓咪吐司」，火力全開。

▲誠品生日慶首次祭出全通路優惠。（圖／誠品提供）

▲之前購物金抵住宿反應熱烈，誠品生日慶再推方案。

去年誠品針對線上包括購物平台、手機APP大幅升級，除推出全新「誠品線上」購物之外，也將會員卡資料、優惠與消費紀錄，整合進專屬APP，提升購物體驗，除了能在APP上預訂書籍、查詢資訊之外，還能直接向館內餐廳訂位。

另重新調整會員制度，把基礎不需申請門檻的白卡，也變成能累積點數，另針對黑卡會員規劃專屬休息室，提供每月10杯飲品與私人休息空間，假日、餐期等熱門時段都大爆滿，從去年9月調整之後，白卡會員數提升8%，黑卡會員也有44%的成長。

▲誠品生日慶首次祭出全通路優惠。（圖／誠品提供）

▲斑馬紋貓咪吐司超可愛，誠品獨家開賣。

3月適逢誠品生日慶，祭出近年最低優惠活動，3／5起會員於誠品線上預先登入，即可獲百元購物抵用金，另可免費領取精選品牌最高回饋1,000元優惠券，可在3／12至3／21實體門市使用。另外此期間同步累計全通路消費，不限單日、不限全台實體門市及誠品線上，消費滿2,000元送200元抵用券、遭費滿5,000元送500元抵用券、消費滿1萬元送1,000元抵用券。

而加碼持3／12至3／21生日慶活動全通路單筆消費發票，可直接折抵誠品行旅住房費用，最高可享「半價折抵」及平日升等禮遇，使用期限為發票開立後60天內。生日慶優惠針對旗下2間大店「信義店」、「南西店」，也將推出專屬活動。

▲誠品生日慶首次祭出全通路優惠。（圖／誠品提供）

▲南西店將於4月份舉辦會員封館活動。

信義店從3／12起包括空中花園「空中青春運動會」；戶外廣場「青春無限演唱會」由8名實力派歌手輪番演唱，與琴藝空間的「青春古典合奏」，另邀請日本超可愛的「貓咪吐司」快閃進駐，並推出獨家斑馬紋口味，超可愛的花樣光打卡就很飽！而南西店也將在4月首度舉辦會員封館派對。

SOGO百貨忠孝館線也推出春季促銷，包括新品與折扣，引進7大新品牌進駐，在春夏男女裝新品登場的同時，入手新品再享好康，針對六大銀行加碼即起至3／30，刷指定銀行信用卡滿6,500元起，送100元電子商品券100元，同時還可另外參加各樓面加碼活動，滿額就送SOGO商品券及快樂購點數。

▲誠品生日慶首次祭出全通路優惠。（圖／誠品提供）▲誠品生日慶首次祭出全通路優惠。（圖／誠品提供）

▲SOGO春天新品上市，推滿額回饋，（左）MICHAEL KORS Soho綠色鉚釘飾鍊袋包，售價21,000元；（右）ORIS 五日鍊自動上鍊潛水錶，原價92,000元，特價78,200元。（圖／SOGO提供）

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關鍵字：

誠品, 生日慶, 優惠, 誠品行旅, ＳＯＧＯ

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