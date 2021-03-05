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年賣10萬支、100%使用好評的防曬是它　還沒用過真的很老土！

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記者李薇／綜合報導

時間接近春夏季節，許多品牌也紛紛推出全新的防曬單品，《ET FASHION》就整理多款好用又實用的防曬單品，有些更是推出就大賣一波，一定要入手。

1.資生堂 安耐曬 柔光乳敏感肌特效防曬露N

▲防曬,安耐曬,防護乳,PONY EFFECT,I`M MEME,YSL,資生堂,。（圖／品牌提供）

資生堂安耐曬是很多人都會使用的防曬單品，因為防曬效果超級好，使用起來一點都不會黏膩，因此大受歡迎，用過的人都說讚，幾乎100%使用好評，這次專為敏弱肌族群及1歲以上幼兒設計的溫和防曬品，高係數、極溫和，整日防護只要簡單潔膚程序，即可輕鬆卸除。

2.PONY EFFECT 妝前霸主水透光妝前防護乳

▲防曬,安耐曬,防護乳,PONY EFFECT,I`M MEME,YSL,資生堂,。（圖／品牌提供）

PONY EFFECT水透光妝前防護乳為品牌暢銷單品，年銷售破10萬支，是Urcosme隔離排行榜的TOP3常勝軍，更是網友激推「必回購彩妝」TOP10，這次全新推出的防護乳，以金色的包裝展現奢華、精緻的質感，水感質地依舊好推、好上妝。

3.YSL 極效活萃輕盈UV防曬凝露SPF

▲防曬,安耐曬,防護乳,PONY EFFECT,I`M MEME,YSL,資生堂,。（圖／品牌提供）

注入蘋果茶樹複合精萃抑制油脂分泌，無油成分不僅不堵塞毛孔、不致粉刺，更清爽控油，同時添加淨化成分的摩洛哥柑橘皮萃取香檸精粹能保護肌膚遠離氧化壓力，幫助肌膚從肌底深層淨化代謝，使肌膚凈透深呼息，實現逆齡透亮美肌。

4.I’M MEME 我愛水凝控油妝前防護乳

▲防曬,安耐曬,防護乳,PONY EFFECT,I`M MEME,YSL,資生堂,。（圖／品牌提供）

底妝先鋒隊 「我愛水凝控油妝前防護乳」主打控油、補水、持妝、防曬一支搞定、一條到底！簡化繁瑣的妝前步驟，所有肌膚都適用，一抹全臉控油、局部保濕，後續妝感輕盈不粘膩、持久不脫妝，「我愛水凝控油妝前防護乳」更含有開架最高防曬係數SPF50+/PA++++。

5.東森自然美 物理性水光瑩潤防曬素顏乳

▲自然美,。（圖／自然美）

一瓶兼具高防曬保護SPF50係數，同時對肌膚溫和友善、具有保濕的日常使用的物理性防曬品，另外還有提亮膚色瘩效果，懶人一瓶就可以搞定妝容，打造細緻、完美的肌膚狀態。

►華莎的包好重！100ml香水整瓶塞，難怪走到哪都是「性感發電機」

►俗又大碗！重點是網友一致好評的3款開架保養　沒用過都不算行家

►過年吃太多？4招「佛系瘦身法」只要掌握第一步，就離瘦下來不遠

關鍵字：

防曬, 安耐曬, 防護乳, PONY EFFECT, I’M MEME, YSL, 資生堂

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