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81歲陳淑芳首跨時尚界直呼「好新奇」　自豪走台步：跟走路一樣

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▲金馬影后陳淑芳助陣臺北時裝週 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

自今年（2021年）起臺北時裝週比照國際規格，將一年舉辦兩次時裝周，今（4日）展前會特別請到金馬影后陳淑芳站台，已經年過80歲的她獻出時尚跨界初體驗，掩蓋不住激動心情直呼很新奇，下秒被問及是否有練習一下走台步，陳淑芳又拋出超可愛回答：「沒有練習，應該跟走路一樣吧！」

▲▼陳淑芳 。（圖／臺北時裝週官方提供）

▲▼陳淑芳 。（圖／台北時裝周提供）

▲陳淑芳身穿台灣設計師品牌INF黑色素面裙裝優雅亮相 。（圖／臺北時裝週提供）

81歲資深演員陳淑芳首次入圍第57屆金馬獎，就抱回影后大獎，這回更跨界為臺北時裝週站台，她身穿台灣設計師品牌INF黑色素面裙裝優雅亮相，欣喜之情溢於言表，陳淑芳表示：「年紀這麼大了，能跟年輕人在一起就是一種學習。」至於時裝週最重要的走台步功課，陳淑芳不僅完全沒有練習，還脫口而出：「跟走路一樣吧！我不懂耶，真的要教教我了。」

▲▼陳淑芳 。（圖／臺北時裝週官方提供）

▲（左起）SILZENCE men、UUIN、Dleet、#DAMUR、DOUCHANGLEE、ISABELLE WEN、SHIATZY CHEN、Seivson、BOB Jian、C JEAN、ALLENKO、INF、GIOIA PAN 。（圖／臺北時裝週提供）

此次展前會更搶先秀出13家臺灣設計師品牌新作，陳淑芳也不忘給予年輕人鼓勵，她指出永續發展融入時尚非常棒，可以讓台灣永續下去。2021臺北時裝週AW21將於3月10日至3月15日在展開，由在自來水博物館展演的SHIATZY CHEN揭開序幕，而本屆最受矚目的還有「永續時尚開展秀」，是亞洲第一個以永續時尚為主軸的時裝秀，集結了Claudia Wang、DYCTEAM、JUST IN XX、oqLiq、WEAVISM和#DAMUR共6個臺灣設計師品牌與臺灣實力頂尖的布料廠商合作。

▲臺北時裝週 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲臺北時裝週 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲臺北時裝週選品店位於BELLAVITA寶麗廣塲，至3月31日止 。（圖／記者鮑璿安攝）

同時將開設臺北時裝週選品店，就選在BELLAVITA寶麗廣塲，囊括超過40家臺灣設計師品牌，另也與中衛攜手合作，以民族編織、傳統窗花、藍染和梅花等文化元素為主題，獨家推出四款充滿臺式美學風格的主題花色口罩，兼顧防疫與時尚。

關鍵字：

臺北時裝週, 陳淑芳, 孤味, 金馬, 時尚

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