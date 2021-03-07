8款抗老食物「超市就買得到」　下班順便買輕鬆減齡

▲抗老食材不貴而且很平價，在超市就能輕鬆買到。（圖／unsplash、pexels、pixabay，以下同）

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現代社會裡40歲的女生長相還在20歲的比比皆是，電視上女明星花大錢保養自己的臉雖然不是新鮮事，但大部分在分享不老秘訣時，「吃進去的食物」絕對是重點，而且往往是來自一些平價易取得的食材，無論你是幾歲，想抗老絕不嫌太早太晚，8種食材多吃多青春。

魚類

富含大量完全蛋白質、熱量又低的魚類，絕對是抗老最好的肉類選擇之一，肉質細緻好消化，即便是體弱或食慾不振的人也能無負擔，此外魚油也有DHA，還含有必需氨基酸，好處多多。

山藥

山藥無論生食、熟食都相當健康，且含有維生素A、C，可以幫助皮膚美白，而維生素B1、B2，則能加強熱量代謝，而黏液則富含水溶性纖維，有整腸助消化的功效，但高溫烹煮時會分解，生食打成汁較方便攝取，但其實山藥還是澱粉類，建議一周最多吃2、3次即可。

▲山藥生食跟煮熟都能食用。（圖／達志示意圖）

薑

冬天喝薑茶最舒服了，帶點辛辣的薑可以促進血液循環、提高免疫力，切幾片薑加入紅糖做熱薑茶，不但帶來暖意，還能預防感冒，此外對脹氣也有緩和效果，但薑吃太多可能會上火，身體若有發炎狀況，需要避開進食老薑。

豆漿

含有不飽和脂肪酸與卵磷脂的豆漿，可以調節血脂與骨質密度，且含有類似人體的女性賀爾蒙，可幫助皮膚白皙、維持體態跟減緩老化，因為豆漿含有寡糖，容易脹氣的人可吃豆類製品，像是豆腐來攝取。

番茄

在養生界已經紅很久的蕃茄，因纖維多，加上糖份低熱量少，一直都是熱門的減肥水果，並含有多種抗氧化物和維生素C，能減緩細胞老化，煮過的蕃茄茄紅素更容易被釋出，效果更好。要注意的是未成熟的蕃茄可能含有龍葵鹼，切記不要食用。

優格

這也是健康食品榜上的常客，只要腸胃顧好，整個身體看起來就會年輕不少，含乳酸菌的優格，可以幫助提升免疫力與抗老，但市售優格可能會增加太多的糖與添加物，建議在家中自己做更健康，或選擇成分單純的產品。

黑芝麻

看起來小小不起眼的黑芝麻，含亞麻油酸可幫助降低膽固醇，連帶避免心血管疾病風險，也有助於對抗氧化，中醫也認為，到了秋天氣候乾燥，多補充黑芝麻等滋潤食物，不但有益呼吸道，也可維持皮膚光采細緻，但黑芝麻含油量多熱量高，不可多食，一天一湯匙即可。

菇類

熱量低吃多不怕胖的香菇，內含維生素B群，對消除疲勞、熱量代謝和減輕肌肉痠痛都有幫助，此外維生素B2還可美顏，其實有很多好處。

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