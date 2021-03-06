讓你每天充滿幸福感的3個小秘訣！搭車時鍛鍊注意力竟有用

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、pexels

每個周遭可能都會有這樣一位朋友，生活不一定過得很多采多姿，但總給人他每天都很幸福快樂的感覺，其實最重要的是他能感受到「幸福感」。心理學上曾有研究顯示，如果一個人現在覺得很有幸福感，10年後有很大可能他還是會認為自己很有幸福感；相反地，如果現在認為自己很不幸，那10年後他可能依舊認為自己很不幸。

想成為幸福的人，首先就是了解在生活中常感到幸福的人的思考模式，而這些人大多都有以下3個特點，從這3件事做起，你也能遠離負面情緒，成為有幸福感的人。

＃減少反芻思維



具有幸福感的人，常有的第一個特徵是反芻思維很少，反芻思維（rumination）是指在經歷了負面的事情後，注意力過度集中於負面情緒、反覆想著過去的事，反覆思考可能的原因和後果，沈溺於消極情緒中。反芻思維會給大腦帶來很大的負擔，長期反芻思維容易感到悲傷、焦慮和憤怒，且可能引發抑鬱症。

經過實驗證實，透過鍛鍊大腦能夠幫助減少反芻思維，且在生活中很多時候都能做，不用特定時間或空間。比如每天都要搭捷運的人，在搭車時可以先集中大腦注意力聽捷運裡的各種聲音，包括列車行駛的聲音、到站廣播的聲音、乘客交談的聲音等，集中注意力先聽6分鐘，接下來注意聽列車行駛的聲音30秒，再聽乘客談話聲30秒，再回到聽列車行駛30秒、乘客談話30秒，這兩種聲音反覆交替聽維持6分鐘，最後再把注意力放到捷運裡所有的聲音再3分鐘。這樣可以鍛鍊大腦在不同的事物之間更好的切換，不會陷入其中某種情境，可幫助減少反芻思維。

＃減少跟別人比較



常感到幸福的人，還有一個特徵是較少和他人做比較，通常這些人對於真正可以讓自己內心感到開心的事情都有很清楚的認知，所以也就沒必要和周遭人來比較，也比較不會受到周圍人或環境的影響。時常和他人比較容易讓人感到焦慮、不滿、嫉妒和自卑等負面情緒。

有個簡單方法可以幫助減少不自覺與他人比較，在紙上列出對自己來說覺得最重要的3件事，這樣可明確自己的價值觀和標準。減少與他人的比較能讓人減輕壓力，提高自信和自制力，且能讓情緒變得更穩定。

＃多抱有感恩的心



不論大事小事，多抱持著感恩的心，比如感恩自己身體健康、感恩有工作可以做，感恩難過時有朋友陪伴等，常抱有感恩之心可使體內的血清素、多巴胺得以分泌，這些都可以幫助減輕壓力，讓人感到有幹勁、有幸福感，且情緒也會較為穩定。養成感恩的習慣還能發現許多事物平常沒有注意到的美好一面，減少負面情緒，也是讓人感到幸福感的關鍵。

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