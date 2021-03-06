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楊冪穿性感黑絲襪秀鉛筆腿　深U禮服太緊炸出美胸

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記者王則絲／台北報導

大陸女星楊冪為時尚活動、雜誌常客，且資源強大，近日登上陸版《紅秀》雜誌3月號封面，拍攝一組復古風格大片，鮮豔套裝下穿著各種特殊造型的黑絲襪，讓人忍不住將注意力擺在楊冪一雙鉛筆腿上。除了招牌的纖細雙腿，楊冪日前出席「微博之夜」選穿一襲裸杏色大深U禮服，優雅女人味盡顯，但是從鄧超釋出的影片中，更能清楚看到楊冪的禮服微微壓胸，傲人上圍呼之欲出，讓粉絲通通看到驚呆。

身為一線女星，楊冪早已拍過無數雜誌畫報，這回也是第十多次登上《紅秀》封面，為迎接春天的到來，特別選在充滿春意的綠色佈景下擺拍，楊冪穿著鮮紅色針織衫配上米白裙，與背景形成強烈對比，演繹GUCCI春夏最新的Ken Scott合作系列「花花」手袋與鞋款，不過腿上布滿著名墨西哥畫家芙烈達卡蘿的臉孔線條黑色絲襪更是搶鏡，來自她代言的時尚品牌CALZEDONIA。

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪代言的褲襪品牌形象。（圖／翻攝自微博）

此外，楊冪也穿上鮮嫩綠色的GUCCI花紋紳士風西裝，展現不同於裙裝的帥氣，而下一套又換上了小短褲造型，同樣運用了絲襪點綴，上頭用搶眼桃粉色寫上了芙烈達卡蘿的名句「Viva la vida」（活在當下），讓人忍不住把眼睛直勾勾盯著楊冪的鉛筆腿看。

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪微博之夜Look。（圖／翻攝自微博）

看完楊冪招牌的鉛筆腿，回顧數天前大陸舉行的「微博之夜」，當天楊冪穿著優雅的裸杏色長禮服，大開領設計十分低胸，隱約露出事業線，相當性感迷人，而後來鄧超於微博上釋出從他角度錄製的360度無死角影片，畫面中發現楊冪的禮服在胸圍部分似乎有點緊，些微的壓胸讓她罕見炸出美胸，讓粉絲們簡直灌爆留言區：「太美了！」、「真的沒有死角」、「眼睛吃冰淇淋。」

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲楊冪。（圖／翻攝自微博）

▲從鄧超的視角，讓楊冪的好身材360度都一覽無遺。（圖／翻攝自微博）

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關鍵字：

楊冪, 雜誌, Gucci, 黑絲襪, 微博之夜

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