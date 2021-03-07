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再不入手，就要大賣的3款單品！因為實在太好用又太便宜

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

近期許多品牌都推出許多單品，其中有幾樣特別厲害、好用，重點是價格又很便宜，很快就會面臨缺貨潮，想要擁有的人要趕快入手，以免缺貨就要買不到了。

1.巴黎萊雅 超級玻尿酸精華

▲LOREAL,巴黎萊雅,專科,洗面乳。（圖／品牌提供）

巴黎萊雅研發出10倍最高濃度#超級玻尿酸，蘊含大分子、1/20微分子雙重結構，大分子玻尿酸提供肌膚表層大量水份，維持平滑發光；1/20微分子玻尿酸強大滲透力直達肌底，有效從肌膚底層快速爆水、瞬間彈潤，兩種玻尿酸分子分別滿足肌膚不同需求，使用這瓶#超級玻尿酸精華，為肌膚即時補水鎖水，肌膚飽滿自然散發光澤，達到內爆水，外發光的完美肌膚。

2.專科 超微米潔顏乳

▲LOREAL,巴黎萊雅,專科,洗面乳。（圖／品牌提供）

10年來，專科超微米潔顏乳已是日台女孩浴室中必備的單品，榮獲「連續10年日台熱銷NO.1的潔顏霸主」稱號，專科將於2021年3月全新閃耀升級，5倍細緻超濃密泡泡能深入徹底清潔髒污，毛孔變乾淨，獨家保濕有效成分更易進入肌膚，洗臉時不僅帶走多餘油脂髒污，同時持續為肌膚注入保濕力。

3.I DEW CARE 紅橙C修護精萃水

▲LOREAL,巴黎萊雅,專科,洗面乳,i dew care。（圖／品牌提供）

以最貼近人體組成的水油黃金比例，橄欖油、荷荷巴油、蘋果籽油、沙棘果油萃取混合水溶液體，使用前記得先搖一搖混合精華水與美容油兩種劑型，輕輕一噴在肌膚表層建立保水屏障，有效抗氧化，同時活化肌膚深層鎖水，肌膚防禦修護能力加倍提升！

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關鍵字：

LOREAL, 巴黎萊雅, 專科, 洗面乳, i dew care

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