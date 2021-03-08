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激殺價！AirPods Pro 7990元→5990元　限時限量手刀衝啊

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文／C編

對耳機需求越來越大，想要入手Apple AirPods Pro，又遲遲無法出手？現在絕對不能猶豫了，因為購物網站「Her和她」推出「Apple AirPods Pro搭配無線充電盒」，原價7990元、超殺特價5990元，幾乎是挑戰最低價的姿態，讓你現省2000元，限時、限量，錯過會哭！

▲Apple AirPods Pro,APPLE,耳機,Airpods。（圖／Her）

▲Apple AirPods Pro搭配無線充電盒，原價7990元、特價5990元，點我購買。

Apple AirPods Pro一推出就備受矚目，具備主動式降噪功能，針對耳朵與耳機貼合度隨時調整，聽音樂更享受，完全不會受到外在刺激干擾，還可以輕鬆轉換通透模式，聽見外面的聲音，跟人說話也可以不用特地取下，非常方便。

▲Apple AirPods Pro 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲Apple AirPods Pro 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲無線耳機的需求越來越大。（圖／Pexels）

每一副耳機都配有柔軟且富有彈性的矽膠耳塞套，一按即合，而且提供3種尺寸，一定找得到適合的。耳塞套內部收窄設計，能貼合耳型，確保 AirPods Pro 牢牢戴在耳中，透氣孔則能使壓力更均衡，戴的時間較長，也沒有太多負擔感。

 ▲Apple AirPods Pro 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲Apple AirPods Pro,APPLE,耳機,Airpods。（圖／IG）

▲Apple AirPods Pro可以換上各種保護套。（圖／Pexels、_03sa._ IG）

AirPods Pro滿載技術卻體積精巧，配備H1晶片，從聲音到 Siri，為各項功能提供強大的驅動力。Apple 設計的H1晶片採用10個音訊核心，大大減少音訊處理的延遲，進而做到即時降噪。系統級封裝設計經過精心排列，每個零組件的擺放位置均根據人耳的形狀，最大幅度提升舒適度、貼合度與穩定性。

購物平台「Her和她」推出Apple AirPods Pro搭配無線充電盒，原價7990元、特價5990元，直接現省2000元，有意入手，千萬別錯過。

▼▼點圖搶特價▼▼

▲Apple AirPods Pro,APPLE,耳機,Airpods。（圖／Her）

▲Apple AirPods Pro搭配無線充電盒，原價7990元、特價5990元，點我購買。

關鍵字：

Apple AirPods Pro, APPLE, 耳機, AirPots, Her, Her和她

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