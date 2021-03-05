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用味覺環遊世界　Nespersso X MiraWan、誠品行旅「視覺系甜點」美翻

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▲Nespersso X MiraWan聯名甜點。（圖／記者蔡惠如攝、誠品、逗留森林提供）

▲Nespersso與MiraWan推聯名甜點。（圖／記者蔡惠如攝、誠品、豆留森林提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

不能出國旅遊，就先用舌尖環遊世界，膠囊咖啡品牌Nespresso與法式餐廳MiraWan合作，以旗下新推出的環遊世界系列為發想，推出限定款聯名甜點，包括南美洲、非洲、歐洲與亞洲特定6個城市特色，濃縮在精緻美麗的限定套餐內；誠品行旅則以大自然縮影為題，推出夏季限定甜點，美不勝收。

▲Nespersso X MiraWan聯名甜點。（圖／記者蔡惠如攝、誠品、逗留森林提供）

▲開普敦印唯沃口味咖啡，搭配烤布蕾，上綴蝶豆花做成的果凍。

精品膠囊咖啡品牌Nespresso近期推出「環遊世界大杯咖啡系列」，主打透過舌尖味蕾，品嚐6座城市風味，並限期與法式餐廳MiraWan聯名，針對4個城市推出特製甜點，從3／20至4／20期間，消費者至店內消費指定甜點套餐，免費升級專屬搭配該甜點的咖啡。

▲Nespersso X MiraWan聯名甜點。（圖／記者蔡惠如攝、誠品、逗留森林提供）

▲以扇子代表中國風，「上海」巧克力熔岩蛋糕及香草冰淇淋。

其聯名的4座城市包括「布宜諾斯艾利斯」、「開普敦印唯沃」、「東京」與「上海」，分別搭配蘋果派、烤布蕾、蘭姆芭芭與巧克力熔岩蛋糕及香草冰淇淋，分別搭配4款城市專屬的咖啡膠囊口味，呈現出更豐富的層次口感。

▲Nespersso X MiraWan聯名甜點。（圖／記者蔡惠如攝、誠品、逗留森林提供）

▲伴著花香的蘭姆芭芭，細膩淡雅，是「東京」城市的意象。

而誠品行旅The Lounge大廳書坊，則推出「食境漫旅」夏季系列甜點，主打「大自然縮影」的限定甜點，包含以山巒樹木為意象的「視角」，南北極生態的「極圈」，代表日蝕之下窺見的「日冕」，寒冰融化於湖面時的「春冰」，都讓人味覺與視覺一起升級，每款售價180元，每日限量推出。

▲Nespersso X MiraWan聯名甜點。（圖／記者蔡惠如攝、誠品、逗留森林提供）

▲「視角」揉合金桔酸奶慕斯與榛果巧克力，迸發出多采迷人的酸甜味覺。

▲Nespersso X MiraWan聯名甜點。（圖／記者蔡惠如攝、誠品、逗留森林提供）

▲「春冰」以薑糖地瓜泥與焦糖蘋果為內餡，鋪上橙酒寒天凍勾勒出動人融冰情景。

▲Nespersso X MiraWan聯名甜點。（圖／記者蔡惠如攝、誠品、逗留森林提供）

▲「極圈」以覆著雪白之下的紅麴泡芙，包裹著時令鮮果及質地細緻的白乳酪卡士達。

cama café品牌旗艦店CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林，近期也與法式甜點品牌「CHANTEZ Pâtisserie穿石」，以「風味聯姻Coffee & Dessert Pairing」為概念，打造6款豆留森林專屬甜點，「嵐朵」抹茶檸檬，以純淨優質的食材，表現嵐朵蛋糕；「夏特蕾」伯爵茶甜橙塔，表現出柳橙與伯爵茶交織的優雅，「浪花」則是經典法式檸檬塔，配方大幅減少奶油含量，突顯檸檬凝乳清爽明亮的酸度，美麗的義式蛋白霜擠花，浪漫十足。

▲Nespersso X MiraWan聯名甜點。（圖／記者蔡惠如攝、誠品、逗留森林提供）

▲嵐朵抹茶檸檬蛋糕。

▲Nespersso X MiraWan聯名甜點。（圖／記者蔡惠如攝、誠品、逗留森林提供）

▲夏特蕾伯爵茶甜橙塔。

▲Nespersso X MiraWan聯名甜點。（圖／記者蔡惠如攝、誠品、逗留森林提供）

▲浪花經典法式檸檬塔。

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關鍵字：

Nespresso, 膠囊, 咖啡, 環遊世界, MiraWan, 誠品行旅, 留豆森林, 穿石

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