超夢幻！香奈兒「粉紅泡澡錠」美爆、歐舒丹沐浴泡擠出就像可口奶油

▲香氛沐浴正夯，用清新香甜氣味洗去一天疲憊。（圖／翻攝自IG/abesawakobeauty，loccitane_jp）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

忙了一天，回家若能沐浴在香氛中，是再幸福不過的事。香奈兒今年幫你將願望成真，這回粉紅Chance香水化身為泡澡錠，將溫柔細緻的花果香氣，濃縮在一顆顆錠中，泡澡同時連身心都被款待了！

▲香奈兒泡澡錠日本搶先開賣，定價約台幣2,050元。

香奈兒繼去年的香氛筆大受好評之後，今年再將女生最愛的粉紅Chance香水化為泡澡錠，粉紅甜蜜身體系列除了沐浴乳、身體乳液、潤膚乳霜、護髮油之後，再加入話題新品，台灣尚未開賣就擁有超高討論度。

▲L’OCCITANE 節慶嘉年華乳油木佛手柑沐浴泡，200ml，880元。

歐舒丹的香氛沐浴泡洗起來也超療癒，綿密細緻的泡沫就像是蛋糕上的可口奶油，抹在肌膚即能感受豐潤柔滑觸感。富含乳油木精萃及佛手柑精華油，散發迷人清香，洗後肌膚細緻不乾澀。

▲SABON 白玫瑰沐浴球，155g，400元。

SABON最新推出的白玫瑰系列，也同步推出沐浴球，白玫瑰的香氣呈現新鮮初摘的佛手柑，連綠葉都尚未墜落，揉合著優雅浪漫的白玫瑰花瓣與茉莉花香。

▲NEOM 日安美好潔膚露 ，300ml，900元。

NEOM打造全新溫和潔膚露，富含礦物質的日本海藻、具優異抗氧化功能的紅石榴、天然保濕聖品蘆薈葉，潔淨肌膚同時於表層形成保護膜。

▲尼爾氏 NYR 野玫瑰亮采沐浴油 ，200ml，1,150元。

NYR的沐浴油有著100%天然成分，蘊含野生的野玫瑰果油與有機沙棘果油、甜杏仁油，沐浴同時深層滋養肌膚，洗後肌膚柔嫩保濕。在濕潤的皮膚上並加以按摩，直至沐浴油變成乳白色狀，再以溫水沖洗乾淨，乾燥肌膚使用尤其適合。

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