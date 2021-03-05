情緒寫臉上是大忌！職場上「5種人」別當， 被扯後腿還不自知

▲在職場上太天真，容易吃虧的是自己。（圖／翻攝自FB/她們創業的那些鳥事，以下同）

編輯 / Lily

《她們創業的那些鳥事》熱播，劇中不少職場潛規則讓不少上班族看得心有戚戚焉，想往上爬除了靠努力，人脈更是不能少，太過單純、對人沒有防備，以下5種人得小心，別被小人捅了還不知道！

#對人過度信任

有一種人把職場當作在學校，把許多事情想得過於簡單，對人更是過度信任。不少人喜歡把同事當朋友，和他們聊私事、聊八卦，甚至和同事抱怨公司的一切，要知道同事之間雖不是敵人，也不一定是朋友，即便真的是朋友，也僅止於表面的交情而已。

#老闆誇你幾句就幫他賣命

老闆誇你努力要你繼續加油，你就真的相信自己非常優秀，私下約你吃飯打氣，你便感動的五體投地，即便給你超量的工作，你也照單全收，若遇到這種狀況，要懂得說不，別加重自己的負擔，只換來自幾塊垮掉的身體。

#把情緒寫在臉上

有些人喜歡把情緒掛臉上，說好聽點是直率，但其實是不懂得掩飾內心想法。在職場上過於單純，所以才會顯現出最真實的情緒，要知道工作環境中永遠不缺的是小人，總是直接把喜歡或是討厭掛在臉上，非常容易吃虧。

#講話直白，總藏不住話

職場上總會遇到老闆或是主觀希望你提出個人意見，這時候若是直言不諱，把心中想說的全都說出來，不一定是好事。其實老闆根本不是真的要聽你的想法，只是象徵性問問，千萬別吃了誠實豆沙包，如實說出小心得罪了人還不自知。

#無法化解衝突

工作總會有意見相左，或是被別人扯後腿的時候，這時若只是怨懟是解決不了問題的，而是應該成熟思考該如何面對，要嘛暫時迴避衝突，或是靜下心來化解衝突，記得對事不對人才是大人的處世之道。

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