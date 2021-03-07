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正確保養防爛臉！6大「護膚迷思」真相　拍打不助吸收反而長皺紋

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▲▼常見「6大護膚迷思」真相。（圖／翻攝ＩＧ）

▲想要養出好肌膚，正確保養觀念比保養品更重要。（圖／翻攝IG@hongsuzu）

編輯／Amanda

有些人明明很認真保養，卻發現肌膚沒有變好，甚至還越來越差、狀態很不穩，其實不一定是用錯保養品，很有可能被錯誤保養觀念害的。像是以下6個許多人老是搞不清楚的「護膚迷思」，快來看看你都知道正確答案嗎？

＃酸類保養要分膚質？

酸類保養品沒有一定要分膚質使用，只是不同的酸類其滲透性、功能稍微有些不同，對於某些膚質會更適合，像是油性膚質、痘痘粉刺肌首選水楊酸（BHA），有很好的去角質、淨化毛孔效果；偏乾性肌膚則可選擇分子量更小、還能幫助保濕淡斑的果軟或壬二酸（杜鵑花酸）；若是敏感性肌膚則不建議自己使用，可諮詢皮膚科醫師，依醫師的建議使用。

▲▼常見「6大護膚迷思」真相。（圖／翻攝ＩＧ）

▲肌膚偏乾的人早上用清水洗臉即可。（圖／翻攝IG@ahc.official）

＃早上一定要用洗面乳？

不少皮膚科醫師都表示，中性或偏乾性肌膚早上用清水清洗就可以了，如果出油較多的時候或油性肌膚，再用溫和的氨基酸洗面乳清洗即可。

＃要為保養品準備專用小冰箱？

其實並不需要，美妝保養品在研發調配配方的過程中，都會針對溫度進行穩定性實驗，實驗中也會盡可能模擬一般人實際使用過程中的環境條件，確保在一般正常使用下，都能維持品質穩定，所以大部分保養品只要常溫儲存就可以了。

＃抗老保養該從幾歲開始？

抗老保養其實沒有年齡限制，受到氣候、環境變遷及現代人生活作息改變、長時間用3C產品、壓力大等因素影響，肌膚老化初始年齡不斷下降，每個人開始老化的速度也不同，但抗初老保養越早開始越好的，從年輕時就開始認真做好防曬、抗氧化的工作，就會越晚出現第一條皺紋。

＃眼下容易長脂肪粒而不敢用眼霜？

很多人不敢用眼霜都是因為怕眼霜太油太滋潤，會長脂肪粒，其實脂肪粒出主因是眼周肌膚有小傷口，像是有些人卸妝或擦化妝水時用化妝棉過於用力摩擦眼周，就會刮出看不見的細微小傷口，肌膚在修復小傷口時，形成過多的角蛋白就變成脂肪粒。比起放棄用眼霜，少用化妝棉摩擦眼周才是重點。

＃擦保養品時拍打能幫助吸收？

有些人塗抹保養品時，常會拍打覺得能讓保養品吸收更快，但這樣不僅沒有促進吸收的效果，反而容易因過度用力傷害肌膚，導致肌膚鬆弛、皺紋增生。其實保養品只要均勻塗抹上肌膚自然就會吸收，想幫助保養品更好吸收，可搓熱雙手，以掌心輕輕按壓全臉，避免拍打。 

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關鍵字：

保養, 護膚

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