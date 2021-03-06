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Seiko年輕牌推拉拉熊當主角　錶盤立體櫻花擬真

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▲▼ ALBA & Baby-G 。（圖／公關照）

▲ALBA X Rilakkuma拉拉熊聯名錶鍊帶款台灣限量300只，4,000元。（圖／ALBA提供）
 

記者陳雅韻／台北報導

誕生於2003年的Rilakkuma拉拉熊是日本療癒系卡通人物的代表，在台灣多次參與知名的超商積點和百貨促銷活動，有不少忠實粉絲，看準其高人氣，Seiko旗下年輕腕錶品牌ALBA與拉拉熊聯名，推出台灣限量300只的鍊帶錶與限量200只的皮帶款，面盤圖案是與好友白熊、小雞一同賞櫻為主題，告訴粉絲們春天來臨了。

▲▼ ALBA & Baby-G 。（圖／公關照）

▲ALBA X Rilakkuma拉拉熊聯名錶款專屬限量錶盒。

ALBA X Rilakkuma拉拉熊聯名錶款面盤上除了有拉拉熊、白熊、小雞賞櫻的可愛圖案，同時呈現櫻吹雪的浪漫景致，由立體櫻花造型點綴，既是花蕊同時也是4點、5點、9點和10點的時標位置，則點綴金色水晶增添亮點，共有甜美粉色面盤搭配同色系皮帶錶，以及白色面盤配玫瑰金與銀色不鏽鋼雙色鍊帶款，均配備專屬拉拉熊錶盒。

▲▼ ALBA & Baby-G 。（圖／公關照）

▲台灣限量200只的ALBA X Rilakkuma拉拉熊聯名錶，3,000元
 

CASIO旗下女錶BABY-G則二度與寶可夢合作，推出BA-110PKC聯名腕錶，錶帶和錶帶扣以粉紅迷彩配上女生皮卡丘的心型尾巴圖案裝飾，連時針與分針也加入皮卡丘面貌及耳朵的元素，別具巧思，品牌藉由高人氣動漫角色加持，創造話題也拉抬買氣。

▲▼ ALBA & Baby-G 。（圖／公關照）

▲CASIO BABY-G Pokémon聯名系列皮卡丘錶，5,200元。（圖／BABY-G提供）

►BABY-G時分針竟是皮卡丘頭像！　粉紅愛心尾巴錶帶Q爆

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關鍵字：

Seiko, ALBA, 拉拉熊, Baby-G, 寶可夢, 皮卡丘

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