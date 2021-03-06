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去苗栗賞桐花順便吃美食！爆汁鮮肉湯包撒滿蔥花　TOP10名店快筆記

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說到桐花季賞桐花一定是先想到苗栗啦！苗栗最近又有什麼好吃的呢？

TOP 10／老皮牛肉麵

新竹知名的牛肉麵在頭份展店！餐點分為麵類、炒飯、炒麵、燴飯、燴飯、小菜、湯類、素食等等，整體選擇很多，但最吸引人的是內用免費豆漿豆花無限享用！

▲苗栗美食。（圖／MENU美食誌）

▲老皮牛肉麵（圖／美食客吃貨小眼睛提供）

TOP 9／MOUNTAINTOWN COFFEE ROASTERS

位在聯合大學附近的咖啡廳，老宅的風格充滿文藝氣息。肉桂捲和布丁是必點！肉桂捲香氣濃郁，柔軟中帶著咬勁、布丁吃起來綿密綿密，入口即化，再加上穀片和焦糖醬後增添口感。

▲苗栗美食。（圖／MENU美食誌）

▲MOUNTAINTOWN COFFEE ROASTERS。（圖／美食客Wewe & Juju提供）

TOP 8／勝興車站老鐵馬臭豆腐

一台老舊的腳踏車賣著臭豆腐、米血、滷大腸三種食物，紅通通的滷汁散發陣陣麻辣香味，鹹香入味，臭香氣十足，醬汁有加入蒜頭提味，吃起來非常過癮！

▲苗栗美食。（圖／MENU美食誌）

▲勝興車站老鐵馬臭豆腐。（圖／美食客neru.foodie提供）

TOP 7／仙山仙草

主打各式仙草美食，鹹甜都有，除了一般常見的仙草奶凍、仙草蜜之外，還有創意仙草料理，仙草雞、仙草火鍋、炸仙草，來這裡吃一頓仙草大餐吧！

▲苗栗美食。（圖／MENU美食誌）

▲仙山仙草。（圖／美食客Allie提供）

TOP 6／鮮肉湯包

跟著在地人排隊，食尚玩家推薦！只賣湯包、飲料和湯，湯包外皮薄，小咬一口後湯汁流出，內餡的鮮肉蔥花也吃得到肉汁！就算放冷了也好吃！

▲苗栗美食。（圖／MENU美食誌）

▲鮮肉湯包。（圖／美食客背著膽固醇小姐的大叔提供）

TOP 5／真·鮮肉湯包

蔥花免費讓你加！每顆湯包都比正常尺寸再大一些，份量十足、CP值很高！大口咬下湯汁整個噴出來，裡頭餡料毫不手軟，搭配店家特製的辣椒醬，味道很足！

▲苗栗美食。（圖／MENU美食誌）

▲真·鮮肉湯包。（圖／美食客鄒佩君提供）

TOP 4／卓也小屋

卓也小屋有種世外桃源的感覺，充滿悠閒氣氛還可以玩手作藍染！入園門票可全額折抵，特色客家料理、全素餐點，主打健康創意蔬食，當然少不了下午茶！

▲苗栗美食。（圖／MENU美食誌）

▲卓也小屋。（圖／美食客鳳梨太太提供）

TOP 3／南庄日式抹茶紅豆冰

來南庄老街必吃的抹茶紅豆冰！抹茶是使用自家種植的茶葉模製而成的，茶的香氣更明顯。剉冰放上一大匙香甜紅豆，再淋上滿滿煉乳和Q彈白玉，份量十足，每一口都吃得到餡料！

▲苗栗美食。（圖／MENU美食誌）

▲南庄日式抹茶紅豆冰。（圖／美食客吃貨喵提供）

TOP 2／天空之城

有得吃又有得玩！入園費200元可完全折抵消費，園區內有城堡餐廳和鳥人咖啡館可以選擇，餐點搭配天空之城的氛圍更顯得悠閒許多，不管是想吃正餐還是午茶都有！

▲苗栗美食。（圖／MENU美食誌）

▲天空之城。（圖／美食客Alice Peng提供）

TOP 1／江技舊記餛飩店

苗栗家喻戶曉的江技舊記，傳統古早味美食，主打餛飩與各種傳統古早味美食；餛飩每顆內餡飽滿，內餡真材實料，吃起來還有濃厚油蔥香；另外酥炸的肉圓也是大家必點！

▲苗栗美食。（圖／MENU美食誌）

▲江技舊記餛飩店。（圖／美食客馬寧與食物提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 苗栗, 美食, 小吃, 排行榜

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