讓甜點來撫慰你的心！新北7家高CP值咖啡廳好吃又好拍

上班上到心好累，沒空好好吃飯嗎？那就讓甜點來撫慰你的心！精選7家高CP值咖啡廳，絕對好吃又好拍！趁假日來這裡一起享受美好的下午吧！

MERCI VIELLE

店內充滿文青氣息，文青族必踩點！來這裡絕對要點泰奶生乳酪，淋上附贈的小杯煉乳，煉乳與泰奶香整個撲鼻而來！整個毫無違和，一入口蛋糕綿密滑順，整體不甜又不膩！

▲MERCI VIELLE。（圖／美食客於氏| yUXi提供）

自由式FREEFORM

位於板橋江子翠人氣寵物友善餐廳，甜點真的好吃又好拍！店內蛋糕是限量的，真的要搶要快！火紅富士山蛋糕，蛋糕組織細緻，與卡士達醬一起吃相當綿密好入口！不管是奶香味、茶香味、水果系列，味道都好香濃！

▲自由式FREEFORM（圖／美食客Joyceeeat提供）

MUIFA木法

中和必吃甜點在這！給料澎湃舒芙蕾實在讓人驚艷！伯爵珍奶茶舒芙蕾整體吃起來柔軟，口感不乾柴！茶香味濃厚之外，還吃得到一點點茶渣！環境明亮舒服，加上有wifi服務與用餐不限時，超適合一整天待在這！

▲MUIFA木法（圖／美食客Cosmo Lee提供）

LAIFA COFFEE WALL-來發咖啡城

位於土城區小小可愛咖啡廳，店內甜點和咖啡好好吃又好好喝！必推提拉米蘇一上桌就聞得到滿滿的咖啡香，濕潤的手指餅乾加上綿密不死甜的馬斯卡彭起司，有著獨特酒香味以外，吃起來又綿密好順口！

▲LAIFA COFFEE WALL-來發咖啡城（圖／美食客愛吃鬼Mia提供）

PLUSX PÂTISSERIE & MORE

招牌慕斯做的好精緻，口感也非常的不錯！白酒蜜桃口味，酒香不嗆鼻！錫蘭紅茶口味，紅茶香氣濃厚！乳酪慕斯加上餅乾底一起吃口感層次好豐富；巴斯克乳酪蛋糕有著滿滿乳酪香，外皮酥鬆、乳酪香味都很濃厚！

▲PLUSX PÂTISSERIE & MORE

（圖／美食客 Agnes Kuo提供）

日豐企業社

蛋糕上的鮮奶油一流下整個少女心爆發，奶油控絕對必收藏！鮮奶油雖然整個撲的滿滿，但整體吃起來卻不會覺得油膩死甜，茶香乳酪蛋糕香氣夠味，店內蛋糕份量剛剛好，當作下午茶絕對超滿足超適合！

▲日豐企業社（圖／美食客駱駱提供）

綠河 GREEN RIVER ROASTERY

店內裝潢充滿日系木製風，人氣必點草莓蛋糕及草莓氣泡水，伯爵茶蛋糕細緻不乾柴且柔軟，鮮奶油厚重卻不會感到油膩！茶香味與莓香味交錯的口感，層次相當豐富，氣泡水放上莓果泥超美漸層有著豐富視覺感受！整體完全不死甜！

▲綠河 GREEN RIVER ROASTERY（圖／美食客萱Ni台北 新北 台中美食提供）

圖、文／MENU美食誌

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