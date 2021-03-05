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歐陽娜娜與16歲歐陽娣娣比美！「姐妹裝搶鏡」下秒露長腿拼了

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▲▼歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博歐陽娜娜）

▲歐陽娜娜帶著16歲妹妹歐陽娣娣出鏡服飾形象照 。（圖／翻攝自微博歐陽娜娜）

記者鮑璿安／台北報導

女星歐陽娜娜演藝事業順遂，與她相差4歲的歐陽娣娣也跟隨姐姐腳步出道，近日更與娜娜合體拍攝服裝形象照，畫面中姐妹倆神情親密，穿著少女氣息的學院風單品擺拍，且一個綁起高馬尾、一個留起蓬鬆捲髮，試圖呈現吸睛對比，引發廣大網友熱議。

▲▼歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博歐陽娜娜）

▲▼歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博歐陽娜娜）

▲歐陽娜娜與妹妹同框。（圖／翻攝自微博歐陽娜娜）

歐陽娜娜近期陸續接下GIVENCHY（ 紀梵希）、內衣品牌Ubras代言人，此次為服飾PEACEBIRD太平鳥拍攝形象照，與16歲妹妹歐陽娣娣罕見同框，畫面中兩人親密相擁擺拍，歐陽娜娜綁起俐落高馬尾，露出招牌巴掌臉蛋，而妹妹則是一改過往造型，選擇了蓬鬆的披肩長捲髮，兩人在髮型上有很大差異。

▲▼歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博歐陽娜娜）

▲▼歐陽娜娜 。（圖／翻攝自微博歐陽娜娜）

▲歐陽娜娜身穿碎花裙露出白皙長腿扳回一城。（圖／翻攝自微博歐陽娜娜）

換個造型，歐陽娣娣身穿鮮明的紅色格紋裙裝，一旁的歐陽娜娜則樸素許多，僅以格紋裙與妹妹相呼應，但一前一後的站姿，歐陽娜娜幾乎被擋住了一大半。此外，歐陽娜娜也釋出單人照部分，她以鮮艷碎花裙襯托白皙膚質，加上一雙纖細長腿相佐，不愧是封面常客，一舉一動表現力十足，相較起來妹妹歐陽娣娣就顯得生澀許多。畫面曝光後也引發網友熱議，不少人指出「歐陽娜娜還是贏了」、「有點搶鏡的意思」、「娜娜更美。」

關鍵字：

歐陽娜娜, 歐陽娣娣, PEACEBIRD, 太平鳥

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