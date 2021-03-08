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愛情裡最不可原諒的「劈腿」為何一直發生？關鍵在兩個原因

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▲探究另一半劈腿的原因。（圖／女子學）

▲感情的滿意度決定兩人的穩定度。（圖／Pinterest）

對我而言，劈腿之所以會發生，他包含了兩個原因，一個是推力，另一個是拉力。什麼是推力呢？就是在當前的感情當中，一個人對於這段感情的滿意度。如果你對一段感情越不滿意，那麼你會想要長久待在這段感情的可能性就會越低，這就是所謂的推力。

那麼什麼是拉力呢？那就是指其他人的吸引力，除了當前交往對象之外，和其他人在一起，有可能會過得更好、更符合自己對愛情的期待，那麼其他人所給予的吸引力，就是拉力。

「推力」與「拉力」的理論

▲探究另一半劈腿的原因。（圖／女子學）

▲「推力」與「拉力」的理論。（圖／貓心提供）

事實上，推力跟拉力，其實可以整合成一個心理學模型，這個模型稱為投資模型（Investment Model）：

簡單來說呢，如果我們希望我們的感情走得長久，那麼我們需要的就是感情的承諾；而哪些原因會影響一個人對感情的承諾呢？

第一個就是對關係的滿意度，滿意度越高，推力就越小，越會對現有關係給予承諾。

第二個則是其他選擇的拉力，當滿意度越高時，其他選擇的拉力就越小，進而也會使我們對現有的關係給予承諾。

第三個則是對關係投資的多寡，當一個人在感情裡面付出越多的時候，我們就越不容易離開現有的關係；而同樣的，當一個人越滿意現有的關係時，那麼我們就越會對現有的關係進行投資，自然而然也就會增加對現有關係的承諾了。

雙方對於關係的安全感，也與劈腿的因素有關

▲探究另一半劈腿的原因。（圖／女子學）

▲雙方對於關係的安全感，也與劈腿的因素有關。（圖／Pinterest）

所以呢，從這個模型，我們可以很清楚的看到，所有關係是否會造成劈腿的結果，其實最重要的是對於現有關係的滿意度，有些人總是抱怨自己的伴侶到處拈花惹草，明明有了伴侶還不懂得避嫌，這時候我反而會建議當事人回到現有的關係來看：「如果他對現有的關係有著夠高的滿意度，又何必去拈花惹草呢？」

那麼，到底要怎麼提高一個人對於一段關係的滿意度呢？這其實也不是一件容易的事。如果兩個人的相處模式是好的話，那麼對於關係的滿意度應該就會高，但是要有著好的相處模式，勢必得涉及到「安全感」的領域：對方在這段關係中是否有足夠的安全感？而你是否在這段關係中擁有足夠的安全感呢？

通常，我們會吵架、會害怕與逃避親近對方、會死抓著對方不放，都和我們的安全感有關，也就是我在先前文章中提過的焦慮傾向與逃避傾向。所以說，要如何讓自己與對方在關係裡面有著更多的安全感，才是讓另一半避免劈腿的真正核心。

延伸閱讀：

他身上最讓我無法忘懷的是什麼？致困在前任束縛的你：保護自己的內外在，勇敢接受「不適合」的事實

吵架老愛翻舊帳？調整「碰到危機，就陷入作戰模式」的生理反應，學習自我覺察提升安全感

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 兩性, 出軌, 劈腿, 安全感, 愛情

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