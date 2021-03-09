基隆很適合來場小旅行！去4間特色咖啡廳忙裡偷閒　遠離雙北的紛擾

不知道大家有沒有發覺最近基隆的旅遊有股慢慢被帶動起來的趨勢，有更多的人願意來這裡開店，也有更多的資源願意挹注推廣觀光，使這座城市注入許多有別以往的新風貌。

本篇編輯收集了 4 間不同風格的基隆咖啡廳，有座落於基隆港邊的、也有可以欣賞在地日常風景的，更有自帶強烈風格不可錯過的，全都一次整理提供給大家參考：

1. LOKA CAFE

▲LOKA CAFE。（圖／IG@21ni.neneko、@leuj0217）

LOKA CAFE 位於基隆市區的中正路上，靠近基隆港邊。樓下是間小吃店，推開一旁充滿懷舊電影感的喫茶店的木門，循著樓梯而上，就能找到二樓的咖啡廳。這裡有著一大扇採光通透的玻璃窗，望出窗外可以看見基隆港務局和港口風光，坐在這裡享用咖啡，能感受到濃濃的基隆在地氛圍。

▲LOKA CAFE。（圖／ IG@leuj0217）

不同於一般僅販售經典咖啡品項的咖啡廳，在 LOKA CAFE 你可以喝到許多有趣的創意調飲，像給予味蕾不同刺激的氣泡冰咖啡、加入台灣傳統冬瓜茶的創新口味，或是超級適合夏天來一杯的清爽芭樂冰咖啡，都很值得一試！

2. FLOW CAFE

▲FLOW CAFE。（圖／IG@girl1004j）

第二間 FLOW CAFE 原先位在距離基隆市區較遠的地方，不過近期隨著店租到期，老闆和太太決定搬遷至離基隆火車站不遠的店面，這裡總共分為兩層樓，二樓主要是用餐的咖啡聽，三樓則是結合花藝的複合式空間，在沒有開辦辦花藝課程的日子，也歡迎大家上來在優雅的乾燥花中享用下午茶。

▲甜點愛好者必打卡的FLOW CAFE。（圖／IG@girl1004j）

FLOW CAFE 的強項除了空間漂亮、咖啡好喝之外，甜點也是不容小覷的亮點，這裡每天都會有不同的品項可以選擇，不僅有布丁、戚風蛋糕、提拉米蘇，還提供做工複雜的莓果塔、柚子塔和少見的紅酒洋梨塔，是一間甜點愛好者必收的咖啡廳！

3. 199.9Days Cafe+一九九點九日咖啡

▲199.9Days Cafe+一九九點九日咖啡。（圖／199.9Days Cafe 官方粉絲專頁）

接下來的這一間前身是暖日咖啡，由一對姐妹和母親共同經營，去年年底因彼此有不同的人生規劃，決定重新調整經營方向，除了部分品項繼續延續部分之外，其他包含店名、店內裝潢和整體風格全都大大改變。於今年初在原址改由新成立的「199.9Days Cafe+一九九點九日咖啡」繼續為大家服務。

「199.9Days Cafe+一九九點九日咖啡」的店名靈感來源發想自：「基隆一年平均下雨199.9日」，闆娘希望這間咖啡廳可以在每個下雨的日子，成為大家的陽光，實在是很浪漫呀～

▲店名靈感取自基隆下雨的日子。（圖／199.9Days Cafe 官方粉絲專頁）

有別於過去的清新風格，改裝後的 199.9Days Cafe 給人大膽強烈又俏皮的印象，有點美式復古的可愛，讓這裡開幕不久便吸引大家爭相打卡朝聖。如果下次去基隆又剛好碰上下雨，不妨來 199.9Days Cafe 尋找陽光！

4. Homerun Roaster

▲Homerun Roaster。（圖／Honerun Roaster粉絲專頁）

最後，Homerun Roaster 是一間簡約工業風的咖啡廳，沒有過多的華麗裝潢，只有最純粹香醇的咖啡，店名取自棒球 Homerun 「回家吧」之義，就是希望能提供一個舒適的空間，讓大家有如回到一般放鬆小憩、品飲甜點與咖啡。

▲店名取自棒球 Homerun 「回家吧」之義。（圖／Honerun Roaster粉絲專頁）

店裡的飲品以咖啡為主，使用自己每週現烘的豆子，主打具有豐富花果酸香的中淺焙手沖單品，適合對咖啡講究的你！肚子餓的話也可以來點輕食或是每日不同的限定手工甜點，其中用福源花生醬做的巴斯克起司蛋糕十分誘人。另外也不可不提的是，這裡是屬於寵物友善咖啡廳，只要毛小孩乖巧有牽繩，不會隨意跑跳、攀爬沙發椅，造成其他客人的困擾，就沒問題喔！

下次休假不知道要去哪裡時，別老是搭上捷運往中山、信義區跑，試著踏出舒適圈，往北走來到基隆，也不失為一個好選擇呀～

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