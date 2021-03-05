BLACKPINK長腿神鞋必搶！　Jennie撞色增高、Lisa帥氣籃球鞋好燒

▲南韓女團BLACKPINK為運動品牌拍攝形象照 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／綜合報導

南韓女團BLACKPINK每每曝光總是能引領時尚潮流走向，近期她們為運動品牌拍攝形象照，不僅大方秀出纖長美腿， Jennie以藍紫撞色鞋款搭配厚底細節巧妙增高，Lisa則選擇清爽白色搭配優雅深墨色，同樣放電一波。以下《ET FASHION》就精選近期熱門鞋款一次看，看完就來買好買滿！

▲Jennie 穿著CHOIGO鞋款偷偷增高，Lisa以FORUM PLUS高冷配色彰顯帥氣 。（圖／品牌提供）

BLACKPINK出鏡adidas Originals春季形象照悄悄曝光，4人聯手帶貨果然威力十足，Jennie以復古丹寧運動服彰顯活潑氣息，運動短褲拉長腿部線條，再加上腳上的CHOIGO鞋款，賦予韓式STYLE藍、紫、黃撞色設計，與厚底細偷偷增高；Lisa以短版T恤露出招牌小蠻腰，為迎合中性氣質，將清爽白色搭配優雅深墨色的籃球鞋巧妙演繹。

▲Rose選擇One Piece深墨色運動連身裙， 搭配厚底設計的FORUM BOLD小白鞋； Jisoo搭配延長視覺比例的是OZWEEGO鞋款 。（圖／品牌提供）

Rose選擇One Piece深墨色運動連身裙， 搭配厚底設計的FORUM BOLD小白鞋，無疑是超夯新款，Jisoo身披BELLISTA系列碎花運動外套，搭配延長視覺比例的是OZWEEGO鞋款，春夏必備糖果色薄荷綠與黑色線條，在白色鞋面上勾勒出亮眼細節。

FILA RAY ICY冰晶版

▲為迎接即將到來的白色情人節，FILA以冰晶大底設計推出「FILA RAY ICY冰晶版」 。（圖／品牌提供）

為迎接即將到來的白色情人節，FILA翻玩FILA RAY系列，加入未來感的冰晶大底設計推出「FILA RAY ICY冰晶版」，且全球只有台灣買得到，更以雙色鞋帶呼應冰底的粉嫩流線配色，修長型鞋款設計，自鞋頭延伸到鞋身達到修飾腳型效果，一秒增高，共推出「霜花銀」、「冰珀粉」、「雪沐紫」以及「碧波藍」四色。

PUMA x NEMAN

▲PUMA SELECT 首度與義大利品牌 NEMEN 合作推出春夏聯名系列 。（圖／品牌提供）

PUMA 旗下 SELECT 系列首度與義大利品牌 NEMEN 合作推出春夏聯名系列，靈感擷取自賽車競技及軍事裝備，更將無鞋帶設計 Disc 置入鞋款中，全新 Centaur Mid Disc by NEMEN 高統鞋型搭配橡膠鞋面，曜石黑鞋身完整包覆營造神秘風格態度，搭配可調節式轉盤綁繫系統，鞋側加入拉鏈功能方便穿脫，巧妙將異材質賽道車盤格點綴其上。