《刻在你心底的名字》在壓抑封閉的年代，為愛頑固與世界對峙

▲刻在你心底的名字。（圖／《刻在你心底的名字》劇照）

2020 年上映的愛情電影《刻在你心底的名字》，作為台灣影史首部票房破億的同志議題電影，於金馬 57 奪得「最佳攝影」、「最佳原創電影歌曲」兩獎肯定，即便是在國片大年，也難以掩蓋它的光芒。電影主題曲《刻在我心底的名字》更因唱出劇中角色心聲，吐露無法成全愛人的無奈，一舉登上各大 KTV 點播排行榜。

本片以民國 76 年的台灣為舞台，該年我國終於解除長達 38 年的戒嚴，在這歸還自由予人民的年代，新觀念卻仍常與權威時代的習慣產生衝突，尤其是被視為禁忌話題的同志議題。電影不以恐同者的惡意表示他們的處境艱辛，而是以阿漢與 Birdy 二人對自己情感的壓抑，強化了不為時代所接受的無奈，以惆悵填入浪漫的粉紅泡泡，一旦戳破便徒留苦水。

我們的世界，不像你說的有那麼壞

▲阿漢與 Birdy 在軍歌比賽中，大膽演唱流行歌曲《這個世界》。（圖／《刻在你心底的名字》劇照）

《刻在你心底的名字》有著市場普遍的愛情片情節，且選角以俊俏的年輕演員，演出如詩如畫的夢幻情節，不只以同志為目標客群，更吸引了憧憬耽美作品的粉絲，作為商業電影其策略相當成功。劇中，插入了陳昇的《擁擠的樂園》、蔡藍欽的《這個世界》，大量結合當時的流行文化，營造出甫脫離權威統治的反動情緒，為電影定下頑固對峙的基調。

電影中段，阿漢與 Birdy 在軍歌比賽中，大膽演唱流行歌曲《這個世界》，其中唱到「我們的世界，並不像你說的真有那麼壞」，藉由歌詞透露兩人即便處境艱辛，仍堅信世界並非只有醜陋的那一面；可惜的是，創新的表演內容不獲評審教官所青睞，甚至以「靡靡之音」貶低了眾人的努力，間接透露了社會對於新思維的排斥。

受現實壓抑，只能藏起來的愛意

▲陳昊森與曾敬驊演活在那年代的無法被接受的禁忌之戀。（圖／《刻在你心底的名字》劇照）

晚安的羅馬拼音「WANAN」，更可諧音為「我愛你愛你」以表示愛意，在當阿漢知悉此時，便試圖以此方式表示他對於 Birdy 的感受，不料 Birdy 以此暗語向同社團的學妹告白，忌妒與悲傷終於擊垮了總是堅強的阿漢。在那年代的這年紀，別說是同性間的愛意，即便是主流價值觀所能接受的異性戀，都無法恣意地向外界坦誠。

新演員陳昊森年僅 24 歲，卻能以厚實的神情表現，演活了妥協該時代的壓抑，但又扼不住戚哀溢出的阿漢，以本片演出入圍該年最佳新演員獲得肯定；而由曾敬驊演出的 Birdy，有著阿漢缺乏的衝勁與瘋狂，對於眼前所見的不平與不公，總是急於表達自己的不服，截然不同的個性使二人的相處因摩擦而充滿火花。

片尾，久違重逢後的分離，兩人不捨地重複說道「晚安」，藉過去的暗語訴出對彼此的感受；時至今日，社會氛圍早已不再將同性戀視為魑魅魍魎，不論是誰都享有愛的權利，昔日刻意隱誨了代表愛的語句，在此卻成了二人間最為浪漫的默契。

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