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包・開箱／COACH「枕頭包」已經太療癒！手感絕佳晉升春夏必收款

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記者王則絲／台北報導

近幾年各家品牌爭相推出蓬鬆柔軟的「枕頭包」，經過了幾季也沒有退燒跡象，今年春夏COACH更直接帶來了名符其實的「Pillow Tabby枕頭包」系列手袋，近期國內外多位時尚icon女星都已搶先背上，包括陳庭妮、曾之喬、木村光希、泫雅⋯⋯可愛活力氣息擋不住，今天《ET FASHION》就來帶大家開箱近賞這顆超療癒的「枕頭包」。

▲coach枕頭包。（圖／翻攝自IG）

▲coach枕頭包。（圖／翻攝自IG）

▲COACH新款「枕頭包」早已洗版IG。（圖／翻攝自陳庭妮IG、曾之喬IG、木村光希IG、泫雅IG）

這回推出的「Pillow Tabby枕頭包」是從COACH一直以來非常受歡迎的「Tabby」手袋延伸而來，取其時髦的腋下包包型，包面改為採用觸感極為柔軟的Napa皮革製成，讓整顆手袋相充了氣一樣鼓鼓的，捏下去的手感非常療癒，「Pillow Tabby」看準了少女們喜好，共推出米白色、黑色、綠色、橘色、粉色等顏色選擇，微霧感柔和色調讓質感更提升，看女星背起來的模樣，是不是超可愛？也難怪短時間內就成為熱爆夯款。

▲COACH新款枕頭包。（圖／品牌提供）

▲coach枕頭包 。（圖／記者王則絲攝）

▲COACH春季新款「Pillow Tabby」手袋。（圖／品牌提供）

「Pillow Tabby」系列手袋皆以純色系呈現，包內、包外、背帶與扣飾全以同色貫穿，五金部分則使用金色搭配，今天《ET FASHION》特別挑選了溫柔的米白色款式來開箱，帶點米色調的白色不像純白色怕髒，也很適合接下來的春夏季節。

Pillow Tabby 以磁吸扣方式掀蓋開包，方便順手，而內部空間是分為兩大夾層，中間附有一個拉鍊夾層，可收納零散小物，尺寸上長夾、手機都是可以輕鬆裝入的，再多放入一些補妝用品、充電器也沒問題，且手袋本身很輕盈，提起來沒有負擔。除了手提、腋下包背帶之外，另附長背帶可隨時替換，讓使用搭配方式變得更多元。

▲coach枕頭包 。（圖／記者王則絲攝）

▲coach枕頭包 。（圖／記者王則絲攝）

▲內部空間充足，附長背帶可替換。（圖／記者王則絲攝）

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關鍵字：

包開箱, COACH, Pillow Tabby, 枕頭包, 腋下包, 療癒

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