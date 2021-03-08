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韓國香蕉牛奶變「奶茶味」！小胖瓶也換春裝　網：味道不輸咖啡廳

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編輯／Emily　圖／翻攝自news.joins.com、IG@binggraekorea、@0week_b

韓國的香蕉牛奶非常有名，它的品牌Binggrae除了香蕉口味，草莓、哈密瓜牛奶也很受歡迎，還經常配合季節，推出期間限定版本，像先前出過的桑葚牛奶、蘇打冰棒牛奶…都引發話題。而這次為了迎接春天，他們特別推出了「奶茶味牛奶」，喝起來會像鮮奶茶嗎？

▲韓國奶茶味牛奶。（圖／翻攝自IG@binggraekorea）

▲韓國奶茶味牛奶。（圖／翻攝自IG@binggraekorea）

Binggrae這次宣布的新產品是「奶茶味牛奶」，想要做出不輸給真正現泡奶茶的好滋味，在產品開發過程中，他們測試了70多種紅茶，才找到適合的味道，再以精心調配的比例與牛奶混合，做出比普通奶茶更香醇滑順的口感。網路上喝過的人也分享，這款牛奶味道香甜濃郁，跟咖啡廳賣的奶茶差不多。

▲韓國奶茶味牛奶。（圖／翻攝自IG@binggraekorea）

▲韓國奶茶味牛奶。（圖／翻攝自IG@binggraekorea）

香蕉牛奶不只好喝，外包裝也很可愛，胖胖瓶身上面的字、封口都會配合口味改變顏色，像先前的蘇打冰棒牛奶就做成清爽的藍色。「奶茶味」牛奶因為在春暖花開的季節登場，顏色選用浪漫的桃紅，還加了花朵圖案點綴，視覺上真的能感受到滿滿春天氣息。

韓國便利商店不時會推出有趣的新品，韓國樂天近期就新出了一款奇特的「起司辣炒年糕冰淇淋大福」，沒想到韓國人愛吃辣到連冰淇淋也不放過。這款產品外層的QQ麻糬皮變成如辣炒年糕一般的橘紅色，光看就能感受到辣味，裡面包的冰淇淋內餡還參雜了辣味餅乾碎片，據嘗鮮過的人表示，吃下去真的有麻辣感，愛辣的人快去挑戰看看。

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關鍵字：

Binggrae, 香蕉牛奶, 韓國, 奶茶, 牛奶

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