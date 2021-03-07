奧斯塔羅12星座一周運勢0308-0314　牡羊產生不信任感、處女錢包吃緊

20210308-0314奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：雙子座事業運最旺！學事業方面有成功的徵兆，甚至出現成功為公司立功的好預兆，奧斯提醒下周在學事業方面多加努力，成功將隨之而來，要好好把握。

TOP2：巨蟹座愛情運最旺！雙方在目前的感情中都感到穩定踏實許多，面對問題與爭執雙方也相當積極的願意處理，而這樣積極正向的態度也讓雙方感情在下周更進一步。

TOP3：水瓶座金錢運最旺！正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

本周需注意星座

1.獅子座事業運需要留意：下周要多注重職場上同事之間的相處，有人際關係停滯的狀況存在，所以要留意和同事間的相處，避免一些無謂爭執或多點禮貌會好一些。

2.射手座愛情運需要留意：低迷的戀愛信心在下周讓彼此都感到厭煩許多，對於愛情未來的方向也感到迷惘許多，奧斯建議下周要多加油些，別讓過渡期影響了情感的增長。

3.摩羯座金錢運需要留意：正偏財運不佳，有破財的可能性，下周不適合有投資動作，奧斯建議金錢方面守成就好。

牡羊座



整體運勢★★★

下周牡羊朋友自信心些許下降並且對於周遭的朋友產生不信任感，對於別人的想法與意見也不太能採納，奧斯建議下周在面對事情或決定時多敞開點內心接受他人。

愛情運勢★★

不信任感的提升相對影響了感情世界，下周對另一半的不信任將讓對方產生莫大的壓力，奧斯建議面臨問題透過溝通會改善許多。

事業運勢★★★

自我意識太過強烈，影響了合作對象以及同事之間的情誼，讓對方感覺不悅，尤其在討論事情時要更加注意。

金錢運勢★★★

避免過多不必要的聚會，以免支出過多的金錢導致月底經濟吃緊。

金牛座



整體運勢★★★★

下周金牛朋友對生活的滿意度將大上許多，過往的努力在下周開始得到回報，而這樣的狀況也讓自己開始停下忙碌許久的腳步。

愛情運勢★★★★

雙方都更加願意投入並為了這段關係努力，單身的朋友下周可多留意朋友間的介紹，或許會有不錯的對象出現。

事業運勢★★★★

下周在事業方面也顯得游刃有餘，面對許多工作都能夠妥善處理，也因為如此動起了想再自我成長的念頭，將會是挺上進的週期，好好把握。

金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運的狀況之下，奧斯建議你多著重在本業上，獲得的報酬將大上許多。

雙子座

整體運勢★★★★★

歡愉及慶祝的氣氛將充滿雙子朋友下周的生活裡頭，長久以來努力的事情也有望在下周開花結果，如有面對阻礙或瓶頸的朋友下周也許能減緩許多。



愛情運勢★★★★

彼此在感情中的狀況更加良好，樂於溝通與分享，也讓雙方在感情的路上順利許多，單身朋友下周的桃花運還不錯，或許有機會出現還不錯的對象。



事業運勢★★★★

學事業方面有成功的徵兆，甚至出現成功為公司立功的好預兆，奧斯提醒下周在學事業方面多加努力，成功將隨之而來，要好好把握。



金錢運勢★★★

偏財運優於正財運，或許朋友之間會為你帶來許多進錢的機會，若有朋友捎來點投資訊息也可以好好參考一下。

巨蟹座



整體運勢★★★★

下周巨蟹朋友則顯得積極上進許多，而這樣的上進及積極卻不像是在怠惰中改變，反而像是在精益求精的感覺，面對許多事情與事物下周有更多自我的看法。

愛情運勢★★★★

雙方在目前的感情中都感到穩定踏實許多，面對問題與爭執雙方也相當積極的願意處理，而這樣積極正向的態度也讓雙方感情在下周更進一步。

事業運勢★★★★

對於目前的學事業更加投入與認真，也不斷地尋找機會在目前工作當中有往上爬升的機會，而在自有公司方面的朋友，會有更加積極拓展事業版圖的想法。

金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

獅子座



整體運勢★★★

不滿足的感覺將充斥在下周獅子朋友的生活裡頭，但這樣的不滿足卻並非外在的影響，主要會是內心自己製造出來的想法，而這樣的狀況也將導致下周推掉些好機會。



愛情運勢★★★

對於情感上的不足在下周逐漸表現出來，或許會覺得對方始終做得不夠，不夠體貼或是不夠包容你，但奧斯提醒你下周的感覺將是雙向的。

事業運勢★★

在學事業方面下周要多注重職場上同事之間的相處，有人際關係停滯的狀況存在，所以要留意和同事間的相處，避免一些無謂爭執或多點禮貌會好一些。

金錢運勢★★

正偏財運平淡，或許會有不錯的投資機會上門，但都相當容易錯過，不容易抓住錢財多注意。

處女座



整體運勢★★★★

處女座的朋友下周對於事情都能靈活掌握且良好的運用自己的能力，讓自己在下周感到萬分的安心，也因為如此對自己信任感提升許多。

愛情運勢★★★★

雙方在下周將面臨轉捩點，有機會朝向更好的方向發展或是停留在原地，所以奧斯建議下周在感情如果有想改變的想法要好好把握。

事業運勢★★★★

在學事業方面下周將出現許多選擇機會也有接到更多工作的可能性，雖然下周顯得較辛苦，但可以預見之後狀況相當良好。

金錢運勢★★★

錢財花費較大，要多注意開源節流，避免因為一時的花費讓自己經濟壓力吃緊許多。

天秤座



整體運勢★★

下周天秤的朋友累意充滿你的生活當中，或許是工作上及生活中瑣碎的事情開始多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦。

愛情運勢★★★

雙方雖然都相當願意為了這段情感努力，但卻忽略對方的想法或感覺導致這樣的努力打了折扣。

事業運勢★★★

學事業的部份則較無太大起伏，基本上就是平穩的一周，這對於一般上班族來說是件好事，代表你將在目前的工作環境中平穩行事。

金錢運勢★

正財運平穩，偏財運部份較不好，如果有想說買個樂透那就要有做善事的心理準備。

天蠍座



整體運勢★★★

下周天蠍朋友則顯得積極許多，開始不再像過往那麼念舊或守著既有模式，下周這樣的狀況則顯得減緩許多，只是需要注意錢財的部分，有小破財的機會存在，要多注意。

愛情運勢★★★

雙方對於目前的情感都很願意去努力，雖然彼此過去的確經歷過許多不開心的事情，但在下周兩人顯得不再拘泥於過去，開始較不受到過去的影響。



事業運勢★★★

學事業方面下周的積極也將讓自己做起事來得心應手許多，懂得找出工作上的錯誤或盲點並且加以修正及調整，將會是不錯的工作週期，要好好把握。

金錢運勢★★

正偏財運皆不佳，尤其有破財的機會，要避免不必要的開銷。

射手座



整體運勢★★★

下周射手朋友的行動力及熱情下降許多，別讓一時的低迷或情緒低落影響了自己，另外奧斯要提醒多加留意目前所做的事是否足夠細心。

愛情運勢★★

低迷的戀愛信心在下周讓彼此都感到厭煩許多，對於愛情未來的方向也感到迷惘許多，奧斯建議下周要多加油些，別讓過渡期影響了情感的增長。

事業運勢★★★★

下周在學事業上的步伐也慢了許多，需要花時間考慮一下目前目標是否正確或有沒有需要調整的地方，會是個步伐緩慢的一周。



金錢運勢★★★

正偏財運都不理想，下周多避免投資或理財方面，都不會有太多的起色。

摩羯座



整體運勢★★

下周摩羯朋友的信心度與堅持度下降許多，在面臨事情的熱情也相對減少，所以奧斯提醒下周在面對事情時的堅持度要再高一點會比較好。



愛情運勢★★★

下周雙方之間的共識度降低許多，多注意彼此在愛情中的步伐是否一致，一前一後的愛情有時並不是件好事。

事業運勢★★★

下周自信心不足的狀況在學事業方面尤其明顯，也因為如此導致自己與現在的環境產生了隔閡，讓自己腳步慢了許多，因此有進度落後的狀況出現。



金錢運勢★★

正偏財運不佳，有破財的可能性，下周不適合有投資動作，奧斯建議金錢方面守成就好。

水瓶座



整體運勢★★★

下周水瓶座的朋友面對目前的環境些微感覺自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，是個良好的一周，奧斯建議要好好把握。

愛情運勢★★★

在下周會感覺目前的愛情不太足夠，少了些什麼，下周思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，也願意帶領另一半向前邁步。

事業運勢★★★

學事業上將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，換言之將是個充滿變動的工作週期。

金錢運勢★★★★★

正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

雙魚座

整體運勢★★

下周雙魚朋友自我矛盾的狀況增加許多，導致在處理或面對事情時始終猶疑不定，無法作下決定且下周對於自信的流失，也增加了自我的不確定感，會是比較辛苦的一周。

愛情運勢★★

雙方在下周將產生些許的衝突，導致雙方在面對這些情感時升起了休息的念頭，下周要多加留意另一半的狀況也盡量避免自己的情緒影響到另一半。

事業運勢★★

在學事業方面產生許多問題，而自己也無法有效的掌握問題出在哪裡，找不到改善的地方導致局面發展不佳，下周要試著緩下心，避免無頭蒼蠅的狀況。

金錢運勢★★★

正偏財運低迷，多避免不必要的開銷，投資方面，不熟悉的投資標的或方式不建議嘗試，有錢財失去的可能。

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