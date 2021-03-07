fb ig video ETtoday search mobile

奧斯塔羅12星座一周運勢0308-0314　牡羊產生不信任感、處女錢包吃緊

>

▲星座 。（圖／奧斯提供）

20210308-0314奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：雙子座事業運最旺！學事業方面有成功的徵兆，甚至出現成功為公司立功的好預兆，奧斯提醒下周在學事業方面多加努力，成功將隨之而來，要好好把握。

TOP2：巨蟹座愛情運最旺！雙方在目前的感情中都感到穩定踏實許多，面對問題與爭執雙方也相當積極的願意處理，而這樣積極正向的態度也讓雙方感情在下周更進一步。

TOP3：水瓶座金錢運最旺！正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

本周需注意星座

1.獅子座事業運需要留意：下周要多注重職場上同事之間的相處，有人際關係停滯的狀況存在，所以要留意和同事間的相處，避免一些無謂爭執或多點禮貌會好一些。

2.射手座愛情運需要留意：低迷的戀愛信心在下周讓彼此都感到厭煩許多，對於愛情未來的方向也感到迷惘許多，奧斯建議下周要多加油些，別讓過渡期影響了情感的增長。

3.摩羯座金錢運需要留意：正偏財運不佳，有破財的可能性，下周不適合有投資動作，奧斯建議金錢方面守成就好。

牡羊座

整體運勢★★★
下周牡羊朋友自信心些許下降並且對於周遭的朋友產生不信任感，對於別人的想法與意見也不太能採納，奧斯建議下周在面對事情或決定時多敞開點內心接受他人。

愛情運勢★★
不信任感的提升相對影響了感情世界，下周對另一半的不信任將讓對方產生莫大的壓力，奧斯建議面臨問題透過溝通會改善許多。

事業運勢★★★
自我意識太過強烈，影響了合作對象以及同事之間的情誼，讓對方感覺不悅，尤其在討論事情時要更加注意。

金錢運勢★★★
避免過多不必要的聚會，以免支出過多的金錢導致月底經濟吃緊。

金牛座

整體運勢★★★★
下周金牛朋友對生活的滿意度將大上許多，過往的努力在下周開始得到回報，而這樣的狀況也讓自己開始停下忙碌許久的腳步。

愛情運勢★★★★
雙方都更加願意投入並為了這段關係努力，單身的朋友下周可多留意朋友間的介紹，或許會有不錯的對象出現。

事業運勢★★★★
下周在事業方面也顯得游刃有餘，面對許多工作都能夠妥善處理，也因為如此動起了想再自我成長的念頭，將會是挺上進的週期，好好把握。

金錢運勢★★★★
正財運優於偏財運的狀況之下，奧斯建議你多著重在本業上，獲得的報酬將大上許多。

雙子座

整體運勢★★★★★
歡愉及慶祝的氣氛將充滿雙子朋友下周的生活裡頭，長久以來努力的事情也有望在下周開花結果，如有面對阻礙或瓶頸的朋友下周也許能減緩許多。

愛情運勢★★★★
彼此在感情中的狀況更加良好，樂於溝通與分享，也讓雙方在感情的路上順利許多，單身朋友下周的桃花運還不錯，或許有機會出現還不錯的對象。

事業運勢★★★★
學事業方面有成功的徵兆，甚至出現成功為公司立功的好預兆，奧斯提醒下周在學事業方面多加努力，成功將隨之而來，要好好把握。

金錢運勢★★★
偏財運優於正財運，或許朋友之間會為你帶來許多進錢的機會，若有朋友捎來點投資訊息也可以好好參考一下。

巨蟹座

整體運勢★★★★
下周巨蟹朋友則顯得積極上進許多，而這樣的上進及積極卻不像是在怠惰中改變，反而像是在精益求精的感覺，面對許多事情與事物下周有更多自我的看法。

愛情運勢★★★★
雙方在目前的感情中都感到穩定踏實許多，面對問題與爭執雙方也相當積極的願意處理，而這樣積極正向的態度也讓雙方感情在下周更進一步。

事業運勢★★★★
對於目前的學事業更加投入與認真，也不斷地尋找機會在目前工作當中有往上爬升的機會，而在自有公司方面的朋友，會有更加積極拓展事業版圖的想法。

金錢運勢★★★★
正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

獅子座

整體運勢★★★
不滿足的感覺將充斥在下周獅子朋友的生活裡頭，但這樣的不滿足卻並非外在的影響，主要會是內心自己製造出來的想法，而這樣的狀況也將導致下周推掉些好機會。

愛情運勢★★★
對於情感上的不足在下周逐漸表現出來，或許會覺得對方始終做得不夠，不夠體貼或是不夠包容你，但奧斯提醒你下周的感覺將是雙向的。

事業運勢★★
在學事業方面下周要多注重職場上同事之間的相處，有人際關係停滯的狀況存在，所以要留意和同事間的相處，避免一些無謂爭執或多點禮貌會好一些。

金錢運勢★★
正偏財運平淡，或許會有不錯的投資機會上門，但都相當容易錯過，不容易抓住錢財多注意。

處女座

整體運勢★★★★
處女座的朋友下周對於事情都能靈活掌握且良好的運用自己的能力，讓自己在下周感到萬分的安心，也因為如此對自己信任感提升許多。

愛情運勢★★★★
雙方在下周將面臨轉捩點，有機會朝向更好的方向發展或是停留在原地，所以奧斯建議下周在感情如果有想改變的想法要好好把握。

事業運勢★★★★
在學事業方面下周將出現許多選擇機會也有接到更多工作的可能性，雖然下周顯得較辛苦，但可以預見之後狀況相當良好。

金錢運勢★★★
錢財花費較大，要多注意開源節流，避免因為一時的花費讓自己經濟壓力吃緊許多。

天秤座

整體運勢★★
下周天秤的朋友累意充滿你的生活當中，或許是工作上及生活中瑣碎的事情開始多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦。

愛情運勢★★★
雙方雖然都相當願意為了這段情感努力，但卻忽略對方的想法或感覺導致這樣的努力打了折扣。

事業運勢★★★
學事業的部份則較無太大起伏，基本上就是平穩的一周，這對於一般上班族來說是件好事，代表你將在目前的工作環境中平穩行事。

金錢運勢★
正財運平穩，偏財運部份較不好，如果有想說買個樂透那就要有做善事的心理準備。

天蠍座

整體運勢★★★
下周天蠍朋友則顯得積極許多，開始不再像過往那麼念舊或守著既有模式，下周這樣的狀況則顯得減緩許多，只是需要注意錢財的部分，有小破財的機會存在，要多注意。

愛情運勢★★★
雙方對於目前的情感都很願意去努力，雖然彼此過去的確經歷過許多不開心的事情，但在下周兩人顯得不再拘泥於過去，開始較不受到過去的影響。

事業運勢★★★
學事業方面下周的積極也將讓自己做起事來得心應手許多，懂得找出工作上的錯誤或盲點並且加以修正及調整，將會是不錯的工作週期，要好好把握。

金錢運勢★★
正偏財運皆不佳，尤其有破財的機會，要避免不必要的開銷。

射手座

整體運勢★★★
下周射手朋友的行動力及熱情下降許多，別讓一時的低迷或情緒低落影響了自己，另外奧斯要提醒多加留意目前所做的事是否足夠細心。

愛情運勢★★
低迷的戀愛信心在下周讓彼此都感到厭煩許多，對於愛情未來的方向也感到迷惘許多，奧斯建議下周要多加油些，別讓過渡期影響了情感的增長。

事業運勢★★★★
下周在學事業上的步伐也慢了許多，需要花時間考慮一下目前目標是否正確或有沒有需要調整的地方，會是個步伐緩慢的一周。

金錢運勢★★★
正偏財運都不理想，下周多避免投資或理財方面，都不會有太多的起色。

摩羯座

整體運勢★★
下周摩羯朋友的信心度與堅持度下降許多，在面臨事情的熱情也相對減少，所以奧斯提醒下周在面對事情時的堅持度要再高一點會比較好。

愛情運勢★★★
下周雙方之間的共識度降低許多，多注意彼此在愛情中的步伐是否一致，一前一後的愛情有時並不是件好事。

事業運勢★★★
下周自信心不足的狀況在學事業方面尤其明顯，也因為如此導致自己與現在的環境產生了隔閡，讓自己腳步慢了許多，因此有進度落後的狀況出現。

金錢運勢★★
正偏財運不佳，有破財的可能性，下周不適合有投資動作，奧斯建議金錢方面守成就好。

水瓶座

整體運勢★★★
下周水瓶座的朋友面對目前的環境些微感覺自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，是個良好的一周，奧斯建議要好好把握。

愛情運勢★★★
在下周會感覺目前的愛情不太足夠，少了些什麼，下周思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，也願意帶領另一半向前邁步。

事業運勢★★★
學事業上將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，換言之將是個充滿變動的工作週期。

金錢運勢★★★★★
正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

雙魚座

整體運勢★★
下周雙魚朋友自我矛盾的狀況增加許多，導致在處理或面對事情時始終猶疑不定，無法作下決定且下周對於自信的流失，也增加了自我的不確定感，會是比較辛苦的一周。

愛情運勢★★
雙方在下周將產生些許的衝突，導致雙方在面對這些情感時升起了休息的念頭，下周要多加留意另一半的狀況也盡量避免自己的情緒影響到另一半。

事業運勢★★
在學事業方面產生許多問題，而自己也無法有效的掌握問題出在哪裡，找不到改善的地方導致局面發展不佳，下周要試著緩下心，避免無頭蒼蠅的狀況。

金錢運勢★★★
正偏財運低迷，多避免不必要的開銷，投資方面，不熟悉的投資標的或方式不建議嘗試，有錢財失去的可能。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

存不到錢的5個壞習慣先戒掉！第一桶金輕鬆存到

存不到錢的5個壞習慣先戒掉！第一桶金輕鬆存到

7個「早晨壞習慣」讓你毀掉一天　原來洗熱水澡會更睏　

7個「早晨壞習慣」讓你毀掉一天　原來洗熱水澡會更睏　

歐陽娜娜與16歲歐陽娣娣比美！「姐妹裝搶鏡」下秒露長腿拼了

歐陽娜娜與16歲歐陽娣娣比美！「姐妹裝搶鏡」下秒露長腿拼了

文房四Q實用又可愛！iPhone書桌讓HOME鍵回來了、蔥明筆考生必備 宣美「胸前全開」生圖比修圖更狂！ 撞衫李聖經靠「丁字褲外露」拼了 2021春夏最夯太陽眼鏡款式集合！貓眼鏡框好時髦、六角框顯小臉 趙麗穎公主裙根本18歲少女！「防腐劑顏值」雪白肌膚透女神光 IU造型神複製申世景！　兩大甜心全身撞衫「差一關鍵」勝負揭曉 2021年IKEA「默默缺貨」的熱賣新品　高CP值被狂下架 正確保養防爛臉！6大「護膚迷思」真相　拍打不助吸收反而長皺紋

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面