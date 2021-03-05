Lady Gaga私服藏不住巨星光芒！　鑽飾口罩配白色套裝根本女神降臨

記者鮑璿安 ／台北報導

女神卡卡（Lady Gaga）近期因愛犬被擄走登上媒體版面，所幸及時找回，而她目前在義大利羅馬拍攝電影《Gucci》，昨（4日）外出時，她以一身簡潔白色西裝亮相，私服打扮相當高調，看得出心情極佳，就連口罩也佈滿吸睛鑽飾，同時腳下不忘踩著「恨天高」出場，女明星架勢十足。

▲女神卡卡身穿Max Mara白色套裝搭配VALENTINO標誌鉚釘肩背包現身義大利街頭。（圖／CFP）

Lady Gaga所到之處都能成為焦點，在愛犬尋回後，她昨日身穿Max Mara白色套裝現身義大利街頭，頓時吸引眾人目光，西裝外套以硬挺剪裁與墊肩效果襯托她的女星氣場，由內而外一黑一白相呼應，簡潔不失層次感，再加上VALENTINO標誌鉚釘肩背包點綴。即便Lady Gaga戴著口罩，依然讓人一眼就能認出，並且腳下踩著無敵恨天高，高度在氣勢就在，憑藉玲瓏有致的身材，散發女神電力。

其實Lady Gaga近期於義大利拍攝電影，頻頻被捕捉到街頭美照，日前才換上長版駝色大衣，超有氣場的開袖設計仿佛為了Lady Gaga專屬打造，接著運用收腰綁帶細節彰顯纖瘦腰身，穿起大衣絲毫不顯臃腫，最後手提CELINE白色印花托特包，宛如行走的雜誌大片。

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