孫芸芸疊搭鑽石耳扣宣傳　425萬勞力士露一角搶鏡

▲孫芸芸示範耳扣搭配法，露出勞力士鑽錶一小角。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

孫芸芸擁有自創同名飾品品牌YUN YUN SUN，因此經常分享穿搭新品美照，近期的新歡是18K白金鑲鑽的各式耳扣，她喜歡將不同寬度的耳扣戴在一起展現層次感，開心自拍也洩露了腕上名錶的一小角，是要價4,253,000元的閃亮亮勞力士（Rolex）鑽錶。

▲孫芸芸戴的勞力士Oyster Perpetual Day-Date 36 Ref. 128349RBR，4,253,000元。（圖／勞力士提供）

這只鑽錶不是孫芸芸唯一的勞力士，她曾戴過Oyster Perpetual Day-Date 40 18K白金鑽錶、Daytona腕錶，此次是華麗升級的Oyster Perpetual Day-Date 36 Ref. 128349RBR，面盤與錶圈鑲滿璀璨美鑽，除了12時星期與3時位置的日期窗外，其他10個時標均由彩虹漸變色藍寶石裝飾，奢華一路延伸至三格拱形的元首型（President）錶帶，中央排同樣鑲嵌鑽石。

▲孫芸芸設計的Petite Diamond Pave Single Ear Cuff 鑲鑽耳扣（左）58,880元，Diamond Pave 4 Row Single Ear Cuff耳扣58,880元。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

不僅愛戴華麗運動風錶款，孫芸芸也熱愛造型款珠寶錶，最吸引人的收藏當屬寶格麗（BVLGARI）要價約600萬元的SERPENTI Misteriosi Pallini頂級珠寶腕錶，打開蛇首即顯露時間，而蛇身由18K玫瑰金圓珠造型繞成雙圈手環，再以鑲嵌美鑽的蛇尾收尾，是她素色穿搭時最搶眼的配件。

▲孫芸芸（右）佩戴身價約600萬元的寶格麗SERPENTI Misteriosi Pallini頂級珠寶腕錶。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

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