LIFE・經典／IKEA推出「拆卸手冊」教分解家具　讓消費者兩頭賺

▲IKEA日前宣布推出拆卸手冊。（圖／翻攝自IKEA網站）

記者蔡惠如／綜合報導

全球最大家具品牌IKEA，最近宣布將提供拆卸自家商品的「拆卸手冊」，教導消費者怎麼將家具完整的拆卸下來，讓消費者能更容易「移動」這些產品。然而這不僅是為了使用者搬運的方便性，正重要的是，這項作法能在促進地球資源永續與環境保護做出貢獻。

IKEA是全球最知名的家具與居家品牌，巨大的產量與深入大量家庭的結果，也會帶給環境巨大的影響，以往有些人常稱IKEA為「家具的快時尚」，在環境保護議題愈來愈受消費者重視的今天，IKEA推動多款措施，包括將全面達到使用回收塑膠製品，與停售一次性電池商品。

許多人知道IKEA之所以可以降低成本，在於著名的平整包裝家具設計，以及請消費者自己在家組裝開始，然而大家都熟悉（或曾奮戰過）的組裝手冊，IKEA近期宣布將陸續針對旗下產品推出「拆卸手冊」，讓消費者不僅能更方便搬運移動，也能為環保盡一份心力。

▲IKEA現正舉辦絕版品出清促銷。（圖／IKEA提供）

許多事情是環環相扣的，在面對許多城市高房價的今日，租屋與短期居住的族群正在擴大，這類顧客也是IKEA客戶的一環，他們需要平價與好用的居家商品跟家具，達到一定的生活品質，但另一個隱藏需求就是他們會有搬家、遷移的考量。

家具在組裝後搬運變得更為困難，不少比例的人會放棄它而留在原地，若有一款拆裝手冊將它零碎化，減少費力的搬運，或許就會拉長該家具的使用壽命，珍惜並完全使用現有的商品，是減少資源浪費與消耗的重要環節，即便是少放棄一件家具，對於地球就是少一件垃圾。

目前IKEA推出拆卸手冊的家具包括BILLY書櫃、LYCSELE沙發床、MALM書桌、PAX衣櫃、BRIMNES床組和POANG椅子，日後還會繼續增加，搭配IKEA近期宣布將單獨出售旗下部分家具系列的配件，方便消費者能更換以延長使用期限，希望能讓消費者體認「現在的珍惜是為了我們的未來」。

然而也有部分消費者反應IKEA有些家具「拆裝後其實再組合變得更困難」，而現在提供拆卸手冊的家具系列畢竟也很有限，可能是考量有產品確實會出現再組合的困難，但若這樣的概念被普遍接受，相信該品牌也會在設計家具時，將拆卸再組的便利性列入考量，才能讓這有益環境保護的概念能更加落實，而非只是皮毛措施而已。

此外，IKEA內部也在進行「家具回購計劃」的研擬，企圖將回收再造成為整個居家銷售生態圈的一環，然而消費者也要知道，家具在處理丟棄比購買還要辛苦多了，在購買這類物品前建議可以多考慮，或是精確的計算空間，以避免資源的浪費。

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