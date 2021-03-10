羨慕這隻貓！背GUCCI「珍奶色」馬銜鍊包吃小籠包　還當LINE貼圖主角

記者王蓁蓁 / 綜合報導

又一組超可愛又時髦的貼圖誕生了！GUCCI將過去的明星貓咪插畫作為全新LINE貼圖主角，不只讓牠們背著賈姬包吃小籠包、芒果冰等台灣在地美食，就連紅遍全球的珍珠奶茶，也被貓咪們喝得津津有味，且仔細看會發現，貓咪身上小小的Horsebit 1955馬銜扣包，竟然化身成國民飲料的「珍珠奶茶色」。

▲GUCCI貓咪花身成超Q的LINE貼圖。（圖 / 翻攝LINE，以下同)

趁著GUCCI官方LINE帳號上線，GUCCI讓貓咪們穿上BELOVED系列走遍台灣遊玩，推出一系列超Ｑ萌的貼圖，像是貓咪戴上雙Ｇ老花漁夫帽與台灣鳳蝶玩耍、下一秒又跑到平溪放天燈許願，時而背上GUCCI經典的GG Marmont鍊帶包或是Jackie 1961賈姬包展現貓咪的時尚穿搭，當然台灣的「國民美食」也不能少，從小籠包、芒果冰到珍珠奶茶，沒吃過怎麼能說來過台灣呢？懂吃又懂穿搭的貓咪拎上迷你的「珍珠奶茶色」Horsebit 1955馬銜扣包，簡直可愛爆棚！

▲GUCCI貓咪吃著小籠湯包、芒果冰，喝珍奶的模樣，簡直可愛爆棚！

另外，GUCCI也推出了同樣萌化人心的瓢蟲（Lady Bug）小遊戲，一點開就彷彿來到鄉間田園中，精緻的復古畫風，將那些自然風景盡收眼底，細看小瓢蟲的背上還可以看見佈滿「雙G」老花logo，搭配易懂的操作介面，只要用手指輕點螢幕，就可以讓小瓢蟲持續飛行，在小心不要碰到作為障礙物的蔬果同時，吃到葉子、或是咖啡色種子加分，看似簡單卻十分考驗手指靈活與專注度呀，也讓時尚迷們不小心陷入闖關當中無法自拔。

▲GUCCI推出了同樣萌化人心的瓢蟲（Lady Bug）小遊戲。（圖 / 翻攝GUCCI Lady Bug遊戲頁面）

女孩們的夢幻逸品Lady Dior黛妃包，前陣子也推出了超Q的期間限定LINE貼圖，五彩繽紛的配色呼應2021早春度假系列秀場上的光雕圖騰，以超可愛的藍色猴子作為主角，並有小小的黛妃包出現其中，令人少女心狂噴，搭配多個實用詞彙，連「Good Morning」都有，最時髦的早安貼圖，非它莫屬！

▲小巧的Lady Dior包穿梭在繽紛童趣的塗鴉貼圖當中。

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