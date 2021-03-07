LV招牌小花變秀氣珠寶　不到10萬戴上手

▲模特兒疊戴LV Color Blossom系列項鍊。（圖／LV提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

提到LV（Louis Vuitton，路易威登）第一聯想肯定是Monogram四瓣花紋，將此經典圖騰轉換為Color Blossom珠寶系列，辨識度一樣高，新款推出鑲嵌珍珠母貝、孔雀石、紅玉髓與縞瑪瑙設計，為秀氣設計增添繽紛色彩，當中Mini STAR粉紅色珍珠母貝鑲鑽玫瑰金戒指，不到10萬元便能入手。

▲LV Color Blossom Mini STAR粉紅色珍珠母貝鑲鑽玫瑰金戒指（左）90,500元， Color Blossom Mini SUN孔雀石鑲鑽黃金戒指102,000元。





▲LV Color Blossom BB鑽石與縞瑪瑙黃金手鍊（左）200,000元，鑽石與縞瑪瑙黃金耳環111,000元。



LV招牌的Monogram四瓣花紋，在Color Blossom系列中的吊墜、手鍊與戒指均以珍珠母貝或寶石裝飾，戒指特別於花朵旁點綴單顆小鑽吸睛，最熱鬧的款式是集合兩種花型共4個縞瑪瑙墜的手鍊，風格活潑。

▲梵克雅寶Lucky Spring手鍊5枚綴飾款148,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）



幸運草則是法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的標誌性圖騰，旗下Vintage Alhambra系列幸運草珠寶擁有豐富的寶石樣式供選擇，最新力作Lucky Spring系列則為白色珍珠母貝花朵珠寶點綴可愛小瓢蟲，以可愛設計迎接春天到來。

▲模特兒佩戴梵克雅寶Vintage Alhambra系列紅玉髓耳環75,000 元，項鍊84,000元，手鍊127,000元。



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