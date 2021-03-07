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春寢新品　寬庭蕾絲像浮雕　DIESEL把床變花園

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▲春季寢飾。（圖／各品牌提供）

▲春季寢飾以自然與精緻蕾絲為主題。（圖／各品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在疫情仍持續中的2021年，居家寢飾也在春意中推出新品，看準從去年延續至今的「宅在家」趨勢，寬庭以主打鏤空蕾絲呈現華麗感的頂級寢具，並引進引進喬瓦納工坊的手工訂製居家用品，提供貴客居家再升級；日比家族旗下春季新品則以花園為意象，讓消費者在家也能自在悠然暢遊春季風光。

▲春季寢飾。（圖／各品牌提供）

▲寬庭PUR花神飛舞蕾絲寢飾。

寬庭表示，歸納全球2021春夏寢飾居家潮流趨勢，因冠狀病毒造成的長期隔離使人們更加意識到良好設計的重要，「舒適性」與「和諧」成為居家生活中首要的主題。且春夏除了寢飾新款之外，更與義大利最頂級的高級訂製皮革工坊喬瓦納合作，獨家引入豐富的全新皮料與花色，透過寬庭專櫃訂製，就可擁有自己最獨特的搭配款。

▲春季寢飾。（圖／各品牌提供）

▲寬庭PUR花神飛舞蕾絲，納入空間概念的蕾絲像浮雕一般。

寬庭以義大利設計開發的自有品牌PUR，今年春夏自然承襲主打蕾絲的款式，今年更運用中性、柔和淺色調的組合，讓空間明亮又舒適。羽狀蕾絲的使用採鏤空設計的工法，讓線條傳遞浮雕的藝術感，此外，源自19世紀歐洲仕女禮服上，以小幅蕾絲穿插絲滑緞帶的「緞帶穿引技法」也有作品呈現。

▲春季寢飾。（圖／各品牌提供）

▲春季寢飾。（圖／各品牌提供）

▲寬庭PUR舞影蕾絲系列，搭配緞帶材質，具有交互美感。

而今年寬庭也新引進喬瓦納工坊，多達200種以上顏色及材質選擇的訂製服務，包括鱷魚皮紋、魟魚皮紋等稀有牛皮壓紋在內，搭配金屬、大理石等材質。訂製物件從最常見的托盤、置物盒、衛浴配件，到餐桌推車、無限充電設備，甚至雪茄座、菸灰缸、麻將組等，為居家空間帶來低調奢華的高雅氛圍。業者表示，即起至母親節期間，於限定櫃點，托盤、手機無線充電置物盤等訂製品項推出7折優惠。

▲春季寢飾。（圖／各品牌提供）

▲寬庭引進義大利喬瓦納魟魚皮紋牛皮托盤及置物盒系列。

日比家族多款旗下品牌包括TRUSSARDI、SOMMA、VALERON、Roberto Cavalli與DIESEL 等，則在來臨的春季望能多注入一些柔和穩定的力量，居家寢飾類許多品牌均以「花園」為靈感，從花朵、蝴蝶、蜂鳥等延伸創意，亦有走向簡約精緻的設計風格。

▲春季寢飾。（圖／各品牌提供）

▲TRUSSARDI YOUR FAMILY (Him & Her) 義大利數位印染平單組，售價35,800元。

▲春季寢飾。（圖／各品牌提供）

▲SOMMA FAIAL義大利平單組，售價48,800元。

▲春季寢飾。（圖／各品牌提供）

▲DIESEL BLOOM數位印染床組，售價14,800元。

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關鍵字：

寬庭, 日比家族, 寢具, 寢飾, 居家

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