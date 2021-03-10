達利時鐘變成印度烤餅！用真的麵團製成　加上咖哩醬絕對胃口大開

編輯／Emily 圖／翻攝自shop.pampshade.com、nlab.itmedia.co.jp

西班牙畫家達利的名畫《記憶的堅持》中，出現好幾個軟軟的時鐘，它們沿著桌邊滑落或掛在樹枝上，彷彿象徵著時間的流逝，現在只存在於畫裡的「軟鐘」居然被日本設計品牌PAMPSHADE實體化，把柔軟、具延展性的鐘，做成有相同特色的印度烤餅造型，掛在牆上也太Q了吧！

PAMPSHADE推出的「印度烤餅時鐘」被取名為「NAAAAN time？」，剛好是日文「現在幾點」的諧音，而印度烤餅又稱做饢（Naan），是一種發酵過的麵團，可以將它擀成圓形或拉長成不規則狀，烤過後酥脆可口，經常配咖哩一起吃。烤餅柔軟有彈性、能自由塑型的特性，正好與達利的「軟鐘」相似，將這些靈感結合，就誕生了這款商品。

「印度烤餅時鐘」不只是做出造型，它的材料更是真正的麵團，使用高、低筋麵粉、酵母粉…等製作，但經過特殊的防腐和抗菌處理，讓時鐘能夠長期使用。由於這款時鐘是真的烤餅，所以烘烤的顏色、形狀都各有不同，每一塊的造型都獨一無二。

喜歡食物造型小物的話，日本扭蛋品牌熊貓之穴也有一組有趣的可頌麵包造型公仔，這系列扭蛋叫做「黑和先生」，它們是一個可頌麵包家庭，有坐著看報紙的爸爸、側躺的媽媽、滑手機的姊姊、吃麵包的弟弟和一隻寵物狗，每個成員的身體都由層層堆疊的可頌麵包組成，看得出奶油光澤和酥脆感，彷彿散發著香味，跟真正的麵包一樣誘人，讓人忍不住流口水。

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