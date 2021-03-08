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「人間芭比」韓藝瑟超瘦的秘訣　有氧運動前先喝這一杯幫助燃脂

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記者李薇／綜合報導

藝人韓藝瑟擁有苗條的體態，跟漂亮的臉蛋，因此經常受邀拍攝許多廣告或是時尚大片，但其實她表示，也會有需要瘦身的狀況出現，就像是之前拍攝優格廣告，就需要體態再更結實，因此她就分享自己瘦身的秘訣。

▲韓藝瑟,健康,運動,減肥,瘦身,。（圖／han_ye_seul_ IG）

▲韓藝瑟早上起床一定先喝咖啡。（圖／han_ye_seul_ IG）

首先就是起床一定要馬上先換運動服，因為一直賴床的話，就會不想起來運動，所以一起床馬上就要讓自己想要動起來，接著放一些可以讓自己興奮的音樂，跟著節奏一起搖擺，然後喝一杯咖啡，「若是不喝咖啡的人也可以喝具有咖啡因的茶」，讓自己瞬間起來。

▲韓藝瑟,健康,運動,減肥,瘦身,。（圖／han_ye_seul_ IG）

▲韓藝瑟健康瘦身的減肥方法。（圖／han_ye_seul_ IG）

喝完咖啡之後，就會開始做有氧運動，如果家裡沒有有氧運動的機器，出去外面跑步或是跳繩也都可以，做一些開合跳等等，至少30分鐘、不超過1小時，讓自己大汗淋漓的開啟一整天的生活；晚上睡前則是做一些重量訓練，同樣也是30分鐘到1小時。

▲韓藝瑟,健康,運動,減肥,瘦身,。（圖／han_ye_seul_ IG）

▲韓藝瑟認為身體要有點肌肉才性感。（圖／han_ye_seul_ IG）

在飲食部分，則是會吃「應該吃的東西」，每天都會去買應該吃的食材，到了晚上真的很想要吃宵夜的話，就會用一些健康的小零嘴代替，盡量避免叫外賣；真的很想吃甜食的話，就在中午之前吃，最晚不要超過下午，這樣晚上的運動至少可以代謝掉。

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關鍵字：

韓藝瑟, 健康, 運動, 減肥, 瘦身

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