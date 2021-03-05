居然是紅豆！IKEA季節霜淇淋新上市　加上泰式風味蝦餅竟超搭

▲IKEA近期推出小食新品，有限定口味霜淇淋。（圖／翻攝IKEA官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

去逛IKEA一向不能錯過CP值超高的美食小站霜淇淋，有時還會推出不同口味，吃起來好驚喜，近期因應春天，IKEA特別推出季節限定的紅豆口味，甜而不膩的滋味逛完街嚐鮮剛剛好，粉紅色的色澤也很討喜，此外還推出開胃鹹食「泰式風味蝦餅」，相互搭配居然也很搭。

▲IKEA紅豆霜淇淋，售價20元。

粉紅色除了草莓之外，可別忘了還有紅豆喔，IKEA在排山倒海的草莓商品中，推出紅豆霜淇淋限定口味，甜度較低的紅豆有淡淡甜香的口感，怕甜的人也可以入口，想要有更多少女心，還有棉花糖甜心霜淇淋可選，巧克力綜合口味加上心型鬆餅，搭配繽紛棉花糖，30元就能有粉紅泡泡。

▲棉花糖甜心霜淇淋，售價30元。

若是下午想來的小食稍微填填肚子，大家小時候的記憶、外面有厚厚麵糊再炸過的美式熱狗，小小支就能讓人好滿足，居然也在IKEA近期推出的小吃名單之內，一支售價25元的金黃熱狗棒，解解饞剛剛好喔，另還推出泰式風味蝦餅，兩款吃起來就等同神遊2國啦！

▲（左）金黃熱狗棒，售價25元；（右）泰式風味蝦餅，售價50元。

Mister Donut在今年與卡娜赫拉的小動物第三度聯名，連當家代言人波堤獅也變成「卡娜赫拉的波堤獅」，不但推出多種櫻花粉的甜甜圈，還有周邊商品可以蒐集，甜甜圈造型不但超級美，甚至上方還有一朵鹽漬櫻花點綴，售價50元起輕鬆創造儀式感，為自己加油打氣。

▲Mister Donut再推卡娜赫拉聯名，可愛到融化惹。（圖／Mister Donut提供）

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