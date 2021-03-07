網友風靡「女團水」喝了不但瘦身、美白　兒茶素還能抗氧化

文／Squid

小紅書經常會有很多關於美容、減肥的訊息，最近網路上就開始風靡一款「女團水」，據說是南韓女團每天都會飲用的水，不但擁有瘦身的效果，還可以讓肌膚越來越白皙，因此在網路爆紅，不過身體寒涼的人要小心飲用，以免過度傷身。

▲女團水,小紅書,飲品,飲料,。（圖／pexels）



「女團水」的製作方式非常簡單，就是拿1.5升的水瓶，裡面加入一顆檸檬，半顆擠在水裡面，另外半顆切片放進水瓶中，接著倒入兩個茶包泡的半杯綠茶，加入水瓶裡面，不放糖，就這樣混合均勻就可以食用，等於是檸檬綠茶水的概念。

▲女團水,小紅書,飲品,飲料,。（圖／pexels）



有網友分享，一天喝完之後，覺得排便特別順暢，而且一點都不會有水腫的狀況出現，就當作日常水分補充，而且裡面還有維他命C，可以幫助肌膚美白，重現透亮的肌膚狀態，綠茶裡面的兒茶素也有抗氧化的效果。

「女團水」雖然很多人喝了覺得有效果，但建議腸胃寒涼的人，或是體質比較涼寒的人，盡量還是在醫生的指示下，再進行飲用，以免喝多了造成身體上的不適，但是水一定要多喝，才能保持身體健康。

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