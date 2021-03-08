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「湯姆貓與傑利鼠」重現爆笑一幕！互相追趕變歡樂保齡球

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編輯／Emily　圖／翻攝自soapstudio.com、hobby.dengeki.com、takaratomy-arts.co.jp

卡通《湯姆貓與傑利鼠》是很多人的兒時回憶，裡面貓捉老鼠、你追我跑的鬥智橋段非常有趣，很多場面至今都還令人印象深刻。香港玩具公司Soap Studio最近就推出一款「湯姆貓與傑利鼠保齡球造型公仔」，把卡通中湯姆貓在追趕傑利鼠時，撞到保齡球瓶，身體也變成相同形狀的一幕重現。

▲湯姆貓與傑利鼠公仔。（圖／翻攝自soapstudio.com）

「湯姆貓與傑利鼠保齡球造型公仔」搞笑逗趣，傑利鼠變成一顆圓滾滾的保齡球，雖然手腳都被縮小，但還是保留了一雙大耳朵、尾巴和可愛五官，他的眼睛圓瞪、腮幫子鼓起來，嘴呈現O形。湯姆貓則化身為保齡球瓶，兩隻貓耳朵不見了，只剩下生動表情，張開開的嘴巴就像在尖叫。

▲湯姆貓與傑利鼠公仔。（圖／翻攝自soapstudio.com）

▲湯姆貓與傑利鼠公仔。（圖／翻攝自soapstudio.com）

這組公仔都包含一個傑利鼠保齡球和三個湯姆貓球瓶，全部擺出來馬上可以來一場歡樂的保齡球，把球瓶通通打倒一定很好玩。公仔的模樣讓人回想起卡通裡兩個角色的互動，雖說是貓捉老鼠，湯姆貓卻老是被傑利鼠耍得團團轉，還被打成各種奇怪形狀。

▲湯姆貓與傑利鼠公仔。（圖／翻攝自soapstudio.com）

▲湯姆貓與傑利鼠公仔。（圖／翻攝自soapstudio.com）

想收集更多《湯姆貓與傑利鼠》周邊，可以看看日本玩具公司T-ARTS的「湯姆貓與傑利鼠Funny Art收藏」扭蛋系列，這系列把卡通裡面兩個角色變形的樣子，做成超Q小公仔。扭蛋共推出六種造型，有在網路上很紅的迷因圖「方塊湯姆與三角傑利」，還有變形成花瓶和煎鍋模樣的湯姆貓，以及花生形狀的包包傑利和香腸傑利。

▲湯姆貓與傑利鼠公仔。（圖／翻攝自soapstudio.com）

▲湯姆貓與傑利鼠公仔。（圖／翻攝自soapstudio.com）

▲湯姆貓與傑利鼠公仔。（圖／翻攝自soapstudio.com）

▲湯姆貓與傑利鼠公仔。（圖／翻攝自soapstudio.com）

▲湯姆貓與傑利鼠公仔。（圖／翻攝自soapstudio.com）

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關鍵字：

湯姆貓與傑利鼠, 公仔, 玩具, 扭蛋

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